«Anem a dins de l’autobús com si fóssim pollastres». És la queixa d’una usuària de la línia 5 d’autobús de Girona. Agafa el transport públic en una de les parades del barri de Sant Narcís que ja arriba a la parada pràcticament ple i amb gent dreta mantenint l’equilibri entre altres usuaris. Passa en els trajectes que es fan a les hores punta, com ara entre les vuit i les nou del matí o en determinats moments de la tarda. Allà dins, hi ha «una batalla diària» per aconseguir un seient que viatjar amb la comoditat del primer món. Ho solen aconseguir els col·lectius vulnerables, això sí.

A cada parada s’incrementa la pressió a dins de l’autobús perquè pràcticament ningú baixa però segueix entrant gent. És així fins que s’arriba a les aturades del carrer Santa Eugènia i de la plaça Poeta Marquina, on baixen molts usuaris. Però es torna a omplir a partir de la plaça Marquès de Camps i les parades, de nou, del carrer Santa Eugènia.

«Fa anys que em queixo. Truco a l’Ajuntament i ho saben, però no posen cap reforç» per aquestes hores punta es queixa una viatgera afectada, Jeni Leal. Critica que hi ha molts nens de cinc i sis anys que han d’anar drets amb el perill que suposa per ells en cas d’una frenada o accelerada sobtada. No només passa a la línia 5. També en altres línies, com la 3 i la 4.

Leal recorda que cada cop hi ha més usuaris del transport públic, tal com manifesten les mateixes institucions, gràcies a diferents mesures. Per exemple, la reducció de les tarifes gràcies a les bonificacions públiques. Per tot això, considera que s’haurien d’incrementar les freqüències o reforçar les hores en què s’ha detectat que els autobusos van plens i amb molta gent dreta.

Els gestors

En canvi, des de l’Ajuntament de Girona, encarregat de les vuit línies de Transports Municipals del Gironès (TMG), s’ha indicat que no es té «constància» de l’existència d’aquestes acumulacions d’usuaris en determinades línies d’autobús. Fonts municipals assenyalen que no els han arribat queixes d’usuaris «ni ho han comentat els conductors dels busos durant les reunions que s’hi mantenen de forma periòdica». Pel que fa a Teisa, que s’encarrega de quatre línies del transport públic a la capital, s’especifica que «el Departament està mirant d’augmentar els serveis arreu», deixant clar que, de fet, no és competència directa seva.