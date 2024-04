Neix «Idò!», el nou projecte editorial per donar suport al català a les illes

Idò!, el nou projecte editorial del Diario de Mallorca per donar suport al català, ja és una realitat. El Club DM va acollir el passat dimecres la gala de presentació d’aquesta publicació setmanal, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i neix amb l’interès d’impulsar la cultura mallorquina i de promocionar l’ús de la llengua pròpia.

La vetllada va començar amb l’actuació del grup mallorquí O-Erra. A continuació, hi va intervenir la directora del Diario de Mallorca, Marisa Goñi, ressaltant que, tot i que la publicació té com a llengua vehicular el castellà, el català sempre ha estat present en la línia editorial del diari: «Aquesta nova publicació ajudarà a dinamitzar la llengua pròpia». Goñi va explicar els trets principals del nou projecte Idò! Tindrà un espai de quatre pàgines cada dissabte a la secció de Cultura i Societat en paper imprès i també al web, amb difusió a les xarxes socials.

El grup mallorquí O-Erra va actuar durant l’acte de presentació del nou projecte «Idò!». / MANU MIELNIEZUK

Els lectors hi podran trobar entrevistes, reportatges, històries personals, concursos, jocs i recomanacions. La ciutadania també podrà gaudir cada mes d’un acte d’interès cultural en català a les instal·lacions del Club.

En representació de la Generalitat catalana hi varen estar presents els responsables polítics Marc Bataller, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió, i Eva Pomares, directora general de Difusió. Bataller va assegurar que el català «no viu un moment dolç. Hem de remar junts perquè tingui més pes, sobretot entre els nostres joves». I va afegir: «A les Illes i al País Valencià, Vox-PP intenten ofegar la nostra llengua i hem de frenar aquesta situació. Cada gra de sorra conta».

El públic va escoltar les reflexions dels ponents sobre la situació del català a les illes. / MANU MIELNIEZUK

«Falta més cura»

Les seves paraules varen donar pas a la taula rodona, moderada per Carlota Pizà, coordinadora del projecte Idò! a les illes, que també tindrà una edició al Diario de Ibiza. Hi varen participar Biel Mesquida, reconegut escriptor mallorquí; Antoni Llabrés, president de l’Obra Cultural Balear (OCB); Pau Emili, president de Joves per la Llengua, i Montse Ollé, metgessa del col·lectiu Sanitaris per la Llengua.