Pas endavant pel reivindicat cementiri de la comunitat musulmana de Girona

L’Ajuntament de Girona va acordar divendres passat, en Junta de Govern Local, l’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la construcció de deu tombes adaptades als preceptes del ritual funerari islàmic al Cementiri Nou de Girona, tal com ha informat el consistori en un comunicat. Aquest és un pas endavant important en la construcció del futur espai per a la comunitat musulmana al cementiri de la ciutat.

“Disposar finalment d'un espai on es puguin enterrar els gironins de religió musulmana és una demanda històrica d'aquesta comunitat i sobre la qual fa anys que l'Ajuntament hi està treballant. Amb l'aprovació del projecte, esperem que properament es pugui fer realitat aquest compromís, que ajuda a dignificar la realitat de molts veïns i veïnes d'aquesta comunitat”, ha subratllat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.

L’espai dedicat a la comunitat musulmana dins del Cementiri Nou estarà ubicat a l’extrem nord-est del recinte i orientat cap a la Meca. De fet, l'espai va ser escollit per part de la comunitat musulmana i membres de l’antic equip de govern (Junts i ERC), ja fa tres anys. El projecte preveu la construcció de deu sepultures i la corresponent urbanització al seu voltant, així com els accessos al sector, que permeti les inhumacions segons el ritus funerari i les regles tradicionals islàmiques.

El cost de la licitació de les obres de construcció de les tombes i els seus accessos s’ha valorat en 96.795,99 euros (IVA inclòs). El projecte estarà exposat a informació pública trenta dies i, posteriorment, s’aprovarà definitivament. A partir d’aquí, es podran licitar les obres per fer realitat aquest nou espai dins del Cementiri Nou de Girona.

Projecte reivindicat

Aquest, és un projecte molt reivindicat per part de la comunitat islàmica de la ciutat, i ja va ser pensat pel consistori fa més de tres anys, tot i que per diferents problemes encara no s’ha pogut tirar endavant. Un d’ells, que fins al passat estiu la gestió del Cementiri Nou no va ser directament municipal.