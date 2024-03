Premis a comerços singulars i antics de Girona

L'Ajuntament de Girona ha reconegut la tasca de diferents comerços de la ciutat durant la VI Nit del Comerç de Girona. L’acte, que ha tingut lloc aquest vespre al Centre Cultural La Mercè, ha comptat amb la participació de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica del consistori, Gemma Geis i Carreras.

"Els comerços són un motor econòmic imprescindible per a la nostra ciutat, contribueixen a la cohesió social i actuen com a punt de trobada i interacció entre veïns i veïnes. Així mateix, són claus per bastir la identitat local i posen l'ànima als carrers de Girona. Per a l'Ajuntament de Girona són un element central per al desenvolupament social, cultural i urbanístic de la ciutat i continuarem impulsant mesures pel seu suport", ha afirmat la vicealcaldessa Gemma Geis i Carreras.

Els premiats

Els comerços premiats han estat Cannelonia (Premi Avantguarda), König (Premi Ambaixador de Girona), La Puntual (Premi l'Art de l'Ofici), Kabenzots (Premi Talent), Dietètica Genciana (Premi Comerç Verd), El Foment (Premi Valors), Onix (Premi Comerç Singular), Enriqueta Dalmau de la Pastisseria Tornés (Premi Especial Soc Girona) i l’Associació de Comerciants Girona Centre Eix Comercial (Reconeixement 25 anys Associació de Comerciants).

La trajectòria

Durant l’acte, s’ha fet un reconeixement i un homenatge a aquells comerços emblemàtics de llarga trajectòria de la ciutat que han complert enguany els 25, 50 i 75 anys, i els tres establiments més antics de Girona, exceptuant els tres premiats en l’edició anterior. En aquesta ocasió, els tres establiments més antics, que han rebut el Premi Comerç Emblemàtic, han estat Calçats Bes (135 anys), Cellers Pagès (126 anys) i Farmàcia Saguer (116 anys). També han rebut el Premi Comerç Emblemàtic, als 75 anys d’història, Subministres Girona, Salart Vinoteca i Joguines Araus i, als 25 anys, Calzedonia.

La Nit del Comerç d’enguany ha comptat amb una ponència de Jordi Mas, CEO de la consultora Crearmas i president del Mercat de la Boqueria de Barcelona, sota el títol “La botiga física té més vida que mai”. L’acte ha estat conduït per la comunicadora Ester Bertran.

Doble objectiu

L’esdeveniment té un doble objectiu. D’una banda, reconèixer i promocionar les empreses i els comerços del teixit comercial de la ciutat que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat i de qualitat del municipi. I, de l’altra, homenatjar aquells comerços emblemàtics i singulars que fan de Girona única. Els premis també estan destinats a posar en valor els i les professionals del comerç que treballen per fer d’aquest sector un referent de qualitat, i a reconèixer i incentivar la participació d’iniciatives empresarials que per les seves característiques es poden considerar exemples per un teixit econòmic dinàmic i competitiu.