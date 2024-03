Territori multiplica la freqüència del bus entre Girona i l'aeroport

El Departament de Territori millorarà, a partir de la darrera setmana de març, el servei de transport públic que uneix Girona amb l’Aeroport de Girona, amb l’establiment d’una llançadora de bus que ajustarà els horaris a la programació de vols de l’aeroport. Es fa per agilitzar l’enllaç bus-avió i, per tant, la connexió entre la ciutat de Girona i l’Aeroport.

La nova llançadora permetrà coordinar els horaris del bus i dels avions, garantint una regularitat d’un mínim de 14 expedicions per sentit i dia d’octubre a maig, i incrementant l’oferta en fins a 21 expedicions diàries per sentit durant els mesos de juny a setembre. Fins ara, hi havia dies que no hi havia cap autobús o que, només n'hi havia tres. Però sense regularitat.

Cap avió sense enllaç

Atenent que els primers vols està previst s’enlairin a primera hora del matí i els darrers aterrin a mitjanit, s’ha previst una amplitud horària del servei de 21 hores diàries: el primer bus sortirà de Girona a les 04:00 h i el darrer arribarà a les 01:00 hores, per garantir que cap avió quedi sense connexió de transport públic amb la ciutat.

Connexió amb tres polígons

El servei s’ha programat també perquè els busos puguin atendre la mobilitat entre Girona i tres dels principals polígons industrials, generadors d’activitat econòmica, i centres logístics de la demarcació. En concret, la millora en el servei de bus unirà també Girona amb els polígons de Fornells de la Selva, la zona oest del polígon de Riudellots i amb el centre logístic CIM la Selva.

Ho han explicat aquesta tarda la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, i el director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori, Oriol Martori.

La delegada del Govern ha ressaltat que aquest increment de les freqüències d’autobusos que enllacen l’aeroport de Girona amb la ciutat de Girona és una gran notícia, ja que “millora la mobilitat i connecta l’aeroport i la ciutat de Girona durant totes les hores en què l’equipament té activitat de vols, garantit així que totes les persones usuàries puguin agafar el primer vol que surti i també assegurar el transport pels viatgers que arribin amb l’últim avió del dia”. Cañigueral també ha recordat que aquesta mesura “dona més cobertura de transport als polígons de Fornells, Riudellots i CIM la Selva i que, per tant, beneficia a les gironines i gironins que hi treballen”.

Per la seva banda el director general de Transports i Mobilitat ha ressaltat que aquest anunci “s’emmarca en el projecte que té el Govern de fer arribar el transport públic a tothom i a tot arreu”. “Estem immersos en una època en què l’increment del transport públic és substancial i notòria, i això demostra que s’està fent bé la feina i que s’està aconseguint que el transport públic sigui el transport majoritari per part dels usuaris”, ha afegit el director.

Increment de viatgers

El transport públic a la demarcació de Girona ha incrementat un 26,7% el nombre de viatgers en els darrers dos anys, superant els 10 milions de viatgers interurbans l’últim any, i sumant un total de gairebé 27 milions de viatgers entre els anys 2021, 2022 i 2023.

La resposta dels viatgers es deu, en bona part, a l’increment d’oferta que ha fet la Generalitat, que ha passat de 413.480 expedicions de transport públic el 2021 a 477.350 el 2023, i també a la garantia de puntualitat, fiabilitat i qualitat de servei de transport públic que ofereixen les diferents operadores.

Més d’1 milió dels viatges s’han fet amb les noves targetes integrades T-16 i T-Jove. La qual cosa suposa una fidelització important del transport públic entre els usuaris més joves i entre els universitaris. L’ampliació de la zona integrada amb la incorporació de la comarca de la Garrotxa a l’ATM, ara fa un any, també ha estat rellevant en l’increment del nombre de viatgers.

Èxit dels serveis a demanda

En els darrers anys la Direcció General de Transports i Mobilitat ha posat en funcionament a la vegueria de Girona fins a 9 serveis de transport a demanda. Els serveis Clic.cat es concentren en zones de baixa densitat demogràfica, on per garantir l’accés dels ciutadans al transport públic s’aprofiten les noves tecnologies.

Els Clic.cat actuals estan repartits a les comarques de la Garrotxa, el Ripollès, el Gironès i el Pla de l’Estany. Es preveu que en els propers mesos es pugui posar en funcionament fins a set noves rutes a demanda a l’Alt i Baix Empordà, així com desplegar, al Ripollès, tres rutes als nuclis de població de la Vall de Ribes.