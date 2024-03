Més presència policial a la zona de les estacions de tren i autobusos de Girona

Les últimes setmanes s’ha incrementat la presència policial a la zona de les estacions de tren i d’autobusos de Girona. També hi ha més moviment de patrulles tant logotipades com de paisà a l’àrea més pròxima del parc Central.

Des dels Mossos d’Esquadra confirmen que s’hi està fent més èmfasi en aquesta zona darrerament, però que no tenen muntat un dispositiu específic. Simplement, destaquen que és una àrea amb molt de volum de gent i una zona de molt de pas. S’ha convertit també en un dels punts vitals d’actuació policial, ja que s’hi acumulen també algunes persones que poden tenir aspectes pendents. De fet, no és estrany veure com sovint hi ha identificacions de persones en aquesta àrea.

La presència també de patrulles i agents de paisà a la zona del Parc Central se suma a la mateixa idea

Des del cos policial destaquen que aquesta presència més elevada d’efectius es deu a un tema de caràcter preventiu i que en cap cas seria perquè hi hagi hagut un increment de fets delictius a la zona de les estacions o al seu entorn. El que es busca és fer tasques de prevenció i donar una sensació de seguretat a la població que es mou per la zona. L’objectiu al final és controlar aquesta àrea que és un dels punts vitals i algun cop també conflictiu, de la ciutat.

Identificacions

Aquest dissabte al vespre per exemple - veure la foto- els Mossos i la Policia Municipal de Girona van identificar alguns joves, però en cap cas van acabar detinguts. La franja horària que genera més activitat policial és precisament la del vespre, quan es fa fosc i, per tant, hi ha més moviment a la zona i també, sovint més perill que algun ciutadà pugui ser objecte d’algun delicte.

La zona de l’estació de Girona no és el primer cop que és focus de l’atenció policial i també des de fa setmanes hi ha molta més presència de patrulles que ronden pel parc Central, plaça Espanya i l’entorn. A la zona d’aquest parc s’hi han mogut -encara a vegades n’hi ha- alguns joves i menors que han causat alguns fets delictius i alguna vegada també han protagonitzat baralles.

