Elena Ribera clama que «l’amor és més fort que la mort» en el pregó de Setmana Santa de Girona

Girona ja respira Setmana Santa. Els aparadors de moltes botigues de la ciutat ja llueixen els cartells d’aquesta que anuncien l’arribada d’aquestes dates. I aquest dimecres a l’auditori Josep Irla de la Generalitat es va celebrar el pregó que dona el tret de sortida, a càrrec de l’advocada Elena Ribera i Garijo. La pregonera va fer un breu però intens repàs de les emocions que sent i les reflexions que li passen pel cap davant dels passos que transporten les confraries de la Setmana santa gironina durant la Processó del Sant Enterrament. Tot plegat ho va acabar condensant en una frase que resumia tota la intervenció: «L’amor és més fort que la mort».

Elena Ribera va detallar que els passos són una «oportunitat per reflexionar» i que, entre altres qüestions, permeten qüestionar com pot ser «tant estiguis a dalt de la cresta, com a baix» o que «entre els amics hi hagi gent capaç de trair». Va esmentar altres elements que li feien pensar en el valor del sofriment, en el perdó, en el sentit de la mort, en l’esperança de la vida en la qual, va dir «hi confiem en el fons dels nostres cors».

Les confraries

També va anar enumerant les diferents confraries enllaçant-les amb el que li evoquen. Per exemple, va relatar que la de Sant Honorat «posa davant dels ulls l’entrega de Jesús», o que la de Sant Isidre i Sant Galderic li feia pensar «en el patiment de les persones», o la de Jesús Crucificat en «el dolor dels innocents». Sobre la Confraria del Silenci va posar sobre la taula l’immens amor que sent una mare pel seu fill i que «ho supera tot». Pel que fa a la confraria de la Santa Faç va indicar que motiva a «fer costat a les persones que pateixen». Respecte de l’arxiconfraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, va esmentar que «revela que Déu no està lluny dels homes ni els homes de Déu» i sobre la congregació de la Mare de Déu dels Dolors va exposar que servir per no voler insistir «en entristir els estimats».

Finalment, Ribera va concloure indicant que «l’amor és més fort que la mort», que «el bé triomfarà» i que «és el que dona sentit i l’esperança a la vida de la gent». Un punt i final que va arrencar els aplaudiments dels assistents.

L’acte va comptar amb la intervenció musical de la Capella Polifònica de Girona. Com a novetat, el pregó d’aquesta edició va servir per recuperar unes peces musicals que se solien interpretar durant la processó de Dijous Sant fa uns 150 anys i que s’han pogut redescobrir gràcies a l’arxiu de la Biblioteca de Catalunya.

La programació

Les activitats vinculades a la Setmana Santa continuen divendres quan obrirà les portes al públic la tradicional Exposanta, que s’ubicarà a l’església de la Mare de Déu dels Dolors, on es poden veure els passos de la Processó que va esmentar la pregonera. Com a plats forts, el dimecres de la setmana vinent hi haurà la sortida dels Manaies a entregar el penó i la Processó del Divendres Sant. La programació acabarà el dissabte amb el concert de la banda de música La Lira de Vilafamés, de Castelló de la Plana, a la plaça de la Independència.