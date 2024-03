L’ExpoJove, un saló per «poder saber què fer el dia de demà»

«No, sí... Bé, no ho sé». Aquesta és la resposta d’un estudiant de quart d’ESO quan se li pregunta què vol estudiar el pròxim curs. Per això, l’ExpoJove, que va començar aquest dimecres al Palau de Fires de Girona, té l’objectiu d’orientar aquells joves que estan indecisos sobre el que volen fer en un futur en l’àmbit d’estudis. Avui, pel recinte firal van passar més de 2.200 inscrits de 36 centres educatius de les comarques gironines, i s’espera que durant els tres dies de l’esdeveniment passin pel Palau Firal més de 6.000 inscrits d’una setantena de centres educatius diferents.

La pregunta del que un ha d’estudiar ressona al cap dels joves de quart d’ESO i segon de batxillerat. Sobretot, pocs mesos abans d’acabar el curs. Arriben els nervis, i els joves s’han de decidir perquè el temps córrer. Alguns ja ho tenen clar des de fa temps i, altres encara estan fets un embolic, amb mil opcions que els mig agraden, però cap els acaba de convèncer. «És complicat decidir el futur», confessa Marc Torrent, un alumne de quart d’ESO de l’institut de Verges. Ell té «mig decidit» cap on vol enfocar els estudis a partir del pròxim curs. Per això, passeja per l’ExpoJove per mirar si troba alguna cosa d’electrònica o de 3D que el convenci, tot i que reconeix que també està «interessat en l’art».

Elsa Ventura, Elena Olives i Aina Camproví arriben al saló des del Vedruna de Girona. Assenyalen que «es pot obtenir molta informació que pot servir d’ajuda». Tanmateix, veuen un petit inconvenient a l’esdeveniment i és que pensen que «hi ha molta gent» i això fa que «es tardi molt» a aconseguir la informació desitjada sobre algun estudi.

«Ajuda a decidir»

Estel Isern, Ivet Bartomeu i Júlia Valentí estan cursant quart d’ESO a l’institut de Bescanó. Tenen clar el que volen estudiar el pròxim curs, dues d’elles volen fer batxillerat i una altra un cicle, tot i que afirmen que per qui encara està indecís «pot ajudar bastant a decidir» perquè «pots mirar una mica el que hi ha i el que es fa als diferents estudis». I és que l’ExpoJove no només informe sobre diferents titulacions, sinó que es poden veure mostres pràctiques. A la planta inferior es fa un taller pràctic de fusteria on es pot dissenyar l’escut del Girona, o l’Escola d’Hostaleria i Turisme fa diferents demostracions de cuina. A part, es pot assistir a xerrades, ben diverses. Algunes enfocades a aspectes més generals, com l’anomenada «Després de l’ESO, què?», i altres més específiques, com la de ser auxiliar de vol o destinades al món sanitari.

Marc Ros forma alumnes per ser infermers veterinaris a l’ATV Girona i explica que al seu estand s’hi apropen joves que «tenen un objectiu clar i altres que no saben què fer». En tot cas, creu que la mostra és «molt bona» pels joves que tenen «seny» i, de fet, el sorprèn veure estudiants que «tenen un objectiu molt clar i busquen informació molt verídica».

Mirant cap a la universitat

Un dels estands que crea més expectació és el de l’exèrcit. En les últimes edicions, ho han fet sense uniforme i sense exposar imatges bèl·liques. El jovent, però, assenyala que s’aproximen a l’estand «per curiositat», més que per «voler anar a l’exèrcit».

Altres estands molt concorreguts són els de les universitats. I és que tot i que molts dels visitants que eren aquest matí a l’ExpoJove feien quart d’ESO, molts ja miren cap a la universitat. David Bret, Ramon Pagès i Marta Sais, de l’institut de La Jonquera, feien cua a l’estand de la Universitat de Barcelona. Tenen clar quin batxillerat cursar, però no saben «gaire» cap on encaminar-se després. Per això, mostres com aquesta ajuden a «saber què fer el dia de demà».

També la Universitat de Girona és present al saló. Clara Marsal, estudiant de quart del grau d’Infermeria, dona informació sobre aquests estudis. Explica «les formes d’entrada i en què es basen els anys universitaris». I és que cada vegada més gent està interessada per cicles formatius de grau superior i volen saber si a través d’aquests estudis «també es pot accedir a la universitat». Tot això, a banda de relatar la seva experiència personal. Igual que Aitana Rodríguez, que està al quart curs de Publicitat i Relacions Públiques. Per a ella, el millor va ser l’Erasmus que va fer a Àustria. «No volia tornar», diu. A part, explica «quina és l’oferta formativa de la facultat o com s’organitza el pla d’estudis».