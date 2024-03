L’hipnòtic do sostingut de la campana Beneta de la Catedral de Girona

La Catedral de Girona està de festa. La seva campana major, la Beneta o Bombo, fa anys rodons. Aquest 21 de març fa 450 anys que es va acabar de fondre i va ser beneïda pel Bisbe Benet de Toco. Els seus 190 centímetres de diàmetre, 4.800 quilos de pes i el seu do sostingut com a nota de toc, hipnotitzen. Com ho va fer la conferència organitzada aquest dimecres a la Catedral a càrrec del campanòleg i secretari de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, Blai Ciurana i Abellí. El ponent va explicar totes aquestes dades i altres detalls en una xerrada preparada per la Confraria i el Capítol de la Catedral dins els actes de celebració de l’efemèride.

Ciurana va recordar que la campana havia estat beneïda sota els noms de Santa Maria i Sant Benet però que, ha acabat passant a la història com a Beneta. Va apuntar que és la cinquena més gran de Catalunya i la més gran de la diòcesi de Girona i que és 200 anys més antiga que el campanar que es va acabar a finals del segle XVIII. Toca les hores, la consagració i els repics, entre d’altres.

La conferència va incloure també explicacions sobre les campanes velles (la vedada, la petita, la peixetera, la quotidiana, la bramamorts, la Narcisa, la dominical, l’Assumpta, la capitular o la cloca de cridar als campaners, per exemple) i les actuals (la Quotidiana, la Dominical, la capitular, l’Assumpta, el Campanó dels Quarts, la campana dels quarts, la campana de les hores, tintinacle o d’eixida de missa, entre d’altres) i un recull d’imatges, com ara la inscripció de la fonació de la Beneta i els seus responsables Antoni Senyer i el seu fill Bartomeu.

Concert de campanes

Aquest dijous 22 de març, hi ha un segon acte de celebració. Un concert de campanes al campanar de la Catedral (19:30 hores) a càrrec de cinc membres de la Confraria: Roser Saurí, Maria Montserrat Bagué, Jordi Jordà, Ció Abellí i Blai Ciurana. Es podrà escoltar des de diversos punts de la ciutat. Per primer cop des de fa dècades, es tocaran les campanes manualment. Es recomana seguir el concert des de la plaça dels Apòstols, la plaça Lledoners o la muralla.