Nestlé i el Consorci del Ter promouen la creació de zones humides a les Deveses d'en Bru

L'empresa Nestlé col·labora amb el Consorci del Ter per fomentar la biodiversitat al riu i promoure la creació de noves zones humides a les 'Deveses d'en Bru' de Girona. L'objectiu és millorar l'hàbitat d'amfibis, rèptils i invertebrats i contribuir a l'adaptació i la "mitigació" del canvi climàtic. L'espai, integrat a la Xarxa Natura 2000, discorre pels voltants de la fàbrica de cafè que l'empresa té a la ciutat. El projecte preveu desenvolupar durant aquest any més de 700 metres quadrats de noves basses temporànies i, l'any que ve, una millora ambiental de 5.000 metres quadrats a les zones humides ja existents. A més, s’implementaran mesures per contribuir a la reducció del risc d'inundacions de les zones urbanes i periurbanes.

El responsable de sostenibilitat de Nestlé Espanya, Jordi Aycart, diu que el projecte respon a les polítiques de responsabilitat social corporativa i a la voluntat de "reforçar el seu compromís amb la protecció de la biodiversitat".

Per la seva banda, el president del Consorci del Ter, Arnau Rovira, recorda que l'organisme fa anys que va endegar una línia de treball basada en al conservació dels espais fluvials a través de la custòdia. Actualment, gestionen vuit espais emblemàtic del Ter, que inclouen més de 200 hectàrees, entre elles les 'Deveses d'en Bru'.

A través d'aquesta col·laboració, ambdues entitats portaran a terme iniciatives orientades a la conservació i millora de la qualitat del medi natural. El projecte contempla la creació de zones humides temporànies, així com la recuperació d'hàbitats potencials i la millora ecològica en base a la dinàmica hidrològica de l’espai.