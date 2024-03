El PSC-Girona pel Canvi denuncia que tot i l’augment de preu de la taxa d’escombraries el servei és el mateix

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi denuncia que el servei d’escombraries no ha patit cap millora tot i la pujada d’un 26% de la taxa d’escombraries. Els socialistes ja van denunciar al ple d’ordenances i al del pressupost aquest fet, que ara, uns mesos després ha quedat demostrat, segons expliquen en un comunicat. “Ens van desestimar ampliar el nombre de supòsits de la taxa d’escombraries, perquè no es redueixi només a pis o casa, sense tenir en compte altres factors com el nombre de persones que hi viuen. És evident que hi ha una manca de planificació” ha explicat la regidora del grup municipal, Bea Esporrín.

De fet, aquesta manca de planificació ha quedat constatada segons els socialistes amb els problemes que hi ha hagut amb el pagament del rebut, on molta gent que el tenia domiciliat ha vist com li arribava el rebut per carta, així com amb la desinformació que té la ciutadania respecte al nou contracte. Si bé el govern ha convocat a les associacions de veïns en dues ocasions per explicar les fases d’implementació del nou contracte de neteja, la ciutadania no té clar com funcionarà el nou contracte de neteja que ja estan pagant.

La regidora socialista també ha plantejat si la pujada calia. “Quants diners té aquest govern en romanents? És a dir, en inversions que no s’han executat per manca de voluntat? Si hi ha diners als calaixos, per què en demanem més?”. “El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi va presentar diferents alternatives en forma d’al·legacions, totes van ser desestimades pel govern, i de retruc la ciutadania en va ser la perjudicada” ha afegit Bea Esporrín.

En tot cas, l'Ajuntament de Girona ja va explicar que la taxa hagués pogut pujar fins a un 34% i que es va fer per fer front a la inflació i també pel sobrecost que implica el tancament de la planta de Solius. A més, hi ha una llei europea que obliga els ajuntaments a establir una taxa d'escombraries no deficitària que permeti implantar sistemes de pagament per generació i que reflecteixi el cost real de la recollida, transport, tractament i gestió dels residus. Aquesta taxa no deficitària ha d'estar implantada, com a tard, l'abril del 2025.

Queixes veïnals

El grup municipal rep constantment queixes de veïns i veïnes de diferents zones de la ciutat sobre la neteja, especialment en relació amb els contenidors plens i la brossa fora. “És normal que els ciutadans es qüestionin la pujada de taxes si després no veuen cap millora en el servei. Allò acceptable per part del govern seria destinar tots els seus esforços en millorar un servei que li costa un 26% més a tots els gironins i gironines. Hi ha barris com Santa Eugènia, Sant Narcís o Pont Major on la ciutadania ens envia diàriament fotografies de l’estat del barri i dels contenidors. No és ni molt menys el desitjable” ha explicat Esporrín.

Girona continua escalant posicions per ser una de les ciutats més cares – doncs segons les dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del Govern d’Espanya, el 2023, amb un 1,005% Girona, ja era la capital de província amb l’IBI més elevat, l’ICIO amb el valor màxim, i també de tenir la segona taxa d’escombraries més cara. “És molt trist per Girona que el Govern Salellas, a més de ser el consistori més car de la història, hagi apujat les taxes sense que la ciutadania percebi cap millora del servei” ha conclòs la regidora.