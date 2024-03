Prieto critica l'absència de l'alcalde de Girona a la presa de possessió del subdelegat: "És una llàstima"

El delegat del govern espanyol, Carles Prieto, ha criticat l'absència de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, a la presa de possessió del nou subdelegat a les comarques gironines, Pere Parramon. Durant el discurs de comiat a Albert Bramon, Prieto ha subratllat que és "una llàstima" que Salellas no hagi assistit al reconeixement a la "gran tasca" que ha fet al capdavant de la subdelegació i a la benvinguda del seu successor. El delegat ha afirmat que "lamentablement algunes persones" voldrien "que la presència de l'Estat passés inadvertida": "La realitat, però, és tossuda". I ha tirat de xifres per demostrar la feina del govern espanyol a la demarcació en l'àmbit social com l'ingrés mínim vital, les pensions o les beques universitàries.

El delegat del govern espanyola a Catalunya, Carles Prieto, ha presidit aquest dijous la presa de possessió del nou subdelegat a les comarques gironines, Pere Parramon, que substitueix Albert Bramon al càrrec. Ha estat un acte que s'ha fet a la subdelegació del govern a Girona.

Durant la seva intervenció, i mentre retia homenatge a la feina de Bramon al capdavant de la subdelegació, Prieto ha criticat l'absència de l'alcalde de Girona: "És una llàstima que el reconeixement d'aquesta gran tasca que has portat a terme es vegi alterada per algunes absència, que a vegades es fan notar, com la d'avui de l'alcalde de Girona". "Entenc que té altres compromisos", ha afegit Prieto que sí que ha volgut agrair la presència de la cap de llista del PSC a Girona, Sílvia Paneque, recordant que va ser qui va rebre "la confiança majoritària de la ciutadania de Girona" a les darreres eleccions municipals.

"Sembla que lamentablement algunes persones, no totes ni molt menys, voldrien que la presència de l'Estat passés inadvertida o que no es notés. La realitat, però, és tossuda", ha afegit el delegat que ha posat xifres sobre la taula per demostrar la implicació de l'Estat en l'àmbit social. Així, ha remarcat que més de 27.000 gironines es beneficien de l'ingrés mínim vital, 112.000 pensionistes de la demarcació s'han beneficiat "de l'augment prolongat i reiterat de les pensions", més de 15.000 són beneficiaris del bo elèctric social i 2.800 joves reben beques per a estudis universitaris.