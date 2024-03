Adif instal·la el jardí vertical a la sortida de l'estació de busos de Girona

Adif ha començat a instal·lar un jardí vertical a l'accés de l'estació de busos de Girona. Es tracta d'una de les obres que quedaven pendents al parc Central després que l'empresa l'aixequés per construir-hi el tren d'alta velocitat el 2008. El jardí vertical tindrà una longitud de 130 metres per integrar l'accés de l'estació subterrània a l'entorn. A més, situaran un banc a la base del mur vegetal i aquesta zona verda comptarà amb un sistema de reg digital remot. Adif també instal·larà nous ascensors a l'estació de trens convencional per connectar-los amb les andanes. Les obres duraran uns tres mesos i tindran un cost d'un milió d'euros.

Adif preveu finalitzar les obres de reurbanització de la plaça d'Europa amb la instal·lació d'un jardí vertical a l'accés de l'estació de busos de la ciutat. Amb aquestes obres es posarà fi al projecte de reurbanització onze anys després d'acabar l'estació de trens d'alta velocitat i setze més des que van començar.

El jardí vertical tindrà una longitud de 130 metres i recorrerà les parets que hi ha al parc Central que embolcallen l'accés per a autocars a l'estació soterrada que hi ha a la ciutat. A la base del jardí, l'empresa hi construirà un banc. A més, també col·locarà una bambolina de fusta d'uns 40 metres per cobrir un edifici tècnic i millorar-ne la integració a l'espai.

Per altra banda, l'empresa instal·larà dos nous ascensors a l'estació del tren convencional de Girona. Connectaran el vestíbul amb les andanes i seran recoberts de vidre, amb una visió panoràmica. De moment, ja hi ha instal·lats unes estructures de ferro a on s'hauran de situar els nous ascensors. Primer s'actuarà a l'andana de les vies 1 i 3 (amb els trens que circulen en sentit Portbou) i la segona etapa consistirà en renovar l'ascensor de l'andana de les vies 2 i 4 (on hi circulen els trens en direcció a Barcelona).