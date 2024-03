Alumnes d'onze escoles verdes aboquen aigua al Ter al seu pas per Girona per reclamar que se n'augmenti el cabal

Onze centres de secundària del Gironès i el Pla de l'Estany han llançat palanganes d'aigua al Ter des de la passera de Fontjau de Girona. L'acció pretén reclamar que s'augmenti el cabal del riu pel qual actualment passen mil litres per segon. "El decret de sequera n'estableix un mínim de dos mil", diu el portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau Masramon, que lamenta que "si no plou, pensen baixar el cabal a sis-cents litres per segon i això suposarà la mort del Ter perquè té una filtració des del Pasteral fins a la Gola del Ter de mil litres per segon". Masramon reclama "un canvi de mentalitat" per revertir la situació.

Coincidint amb el dia Mundial de l'Aigua, els Comitès Ambientals de Secundària del programa d'Escoles Verdes a la demarcació del Gironès i Pla de l'Estany s'han reunit aquest divendres al matí a la llera del riu Ter a Girona. L'acte, que ha girat entorn de l'afectació del Pla d'Emergència per Sequera al cabal ecològic dels rius, ha començat a les nou del matí darrere el pavelló de Fontajau, on s'han desenvolupat totes les activitats programades.

Prop de cent estudiants d'onze centres de secundària han participat al llarg del matí en quatre tallers proposats que els han permès "assabentar-se què implica disminuir el cabal del riu i que siguin capaços de continuar la lluita", ha dit el portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau Masramon. En aquesta línia, Masramon alerta que "el cabal actual del Ter -amb mil litres per segon i tendència a baixar fins als sis-cents- representa la mort del riu". "No és demagògia, són dades", insisteix a dir el portaveu d'Aigua és Vida, explicant que des del Pasteral fins a la Gola, el Ter filtra mil litres per segon: "Quan el cabal baixi a sis-cents, n'estarem perdent quatre-cents cada segon", resumeix.

Per entendre la situació, els estudiants s'han dividit aquest divendres en grups per destinar tres quarts d'hora a cadascun dels quatre tallers programats. Un l'han enfocat a fer pancartes per reivindicar el cabal del Ter; un altre, a retirar espècies invasores del riu; un a l'estudi del riu i el darrer, a conèixer el cicle urbà de l'aigua. L'activitat ha acabat als volts de la una del migdia amb una acció conjunta i reivindicativa, en què els estudiants han abocat l'aigua de les seves cantimplores, així com de palanganes o ampolles al Ter per denunciar el poc cabal del riu.

Canvi de mentalitat

"Les solucions són multifactorials", ha dit Pau Masramon, que deixa clar que l'associació que presideix "no està a favor de cap transvasament" i entén que des de l'Ebre s'hi oposin: "El que ens ha passat a nosaltres no li desitgem a ningú". "Des de l'any 70 s'està portant aigua a Barcelona. Hi ha moments en què s'ha arribat a nou mil litres per segon i és absurd: el Ter no té aquesta aigua", denuncia, i afegeix: "A Barcelona haurien de començar a aplicar mesures d'estalvi i, sobretot, de decreixement, perquè està demostrat que cada cop plou menys".

En aquest sentit, Masramon considera que cal "fer un canvi de mentalitat" i "adaptar-se a l'aigua que hi ha i no adaptar la poca aigua a les necessitats que s'han anat creant". Pel president de l'entitat l'Aigua és Vida algunes problemàtiques a resoldre són que "la cabana porcina és massa grossa, el rec intensiu és exagerat, el transvasament a Barcelona és impossible i el sistema turístic consumeix una aigua que no tenim".