Aragonès reconeix la vocació de servei dels Bombers i situa com a reptes el rejoveniment i la feminització del cos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconegut la vocació de servei dels Bombers en l'entrega de 118 distincions i 334 medalles d'honor durant la celebració de la festa patronal. Aragonès i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han subratllat l'esforç de l'executiu per desenvolupar el pla estratègic i millorar la situació dels cos perquè pugui oferir "el millor servei". El president ha situat entre els reptes el rejoveniment i la feminització dels Bombers, així com la posada al dia dels parcs. Elena ha anat un pas més enllà i ha defensat la "discriminació positiva" en l'accés de dones per contrarestar la "discriminació negativa" que ha fet que actualment hi hagi una representació "minsa" de bomberes, un 2%.

Dia gran del cos de Bombers. Aquest divendres s’han repartit les medalles d’honor i les distincions a membres del cos per la seva feina el darrer any. Un acte que s’ha celebrat a l’Auditori de Girona i que ha servit perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, lloessin la tasca dels professionals i reivindiquessin l’evolució que hi ha hagut al cos especialment des de l’any 2020, quan es va presentar el pla 20-25, que contempla un increment d'efectius fins arribar als 3.600, amb un increment substancial de les dones.

De fet, la feminització del cos és "imprescindible" per Aragonès per tal de "treballar millor pel país". "Quan els serveis públics s’assemblen a la composició que té el país, segur que poden respondre molt millor a totes les necessitats de la ciutadania", ha remarcat. Una incorporació de dones que es fa palès amb les 95 que s’incorporaran a l’escola, un cop aprovada l’oposició. En aquest sentit, el cap operatiu dels Bombers, David Borrell, ha recordat que es tracta d’un nombre d’aspirants a bomberes més alt que el nombre actual que hi ha treballant-hi. "Estem davant d’un repte històric per transformar la nostra organització. Amb la feminització tenim la possibilitat de fer un gran canvi personal i la obligació de fer un canvi col·lectiu", ha assenyalat. A banda, tant Aragonès com Borrell han celebrat que el cos s'ha rejovenit, amb la substitució dels professionals que es jubilen.

Aragonès i Elena saludant els comandaments dels bombers / Marina López

Millora tecnològica

A l’arribada a l’exterior de l’Auditori de Girona, Aragonès ha rebut la salutació, entre d’altres, del cap de regió del cos, Jordí Martín. Juntament amb el cap de parc de Girona, Miquel Trulls, han visitat alguns dels nous vehicles amb els que compten actualment, entre els quals una autoescala o un camió nodrissa.

La millora tecnològica és també un dels aspectes que més han destacat Elena i Aragonès. “Ens hem cregut el cos i la necessitat que té”, ha remarcat el conseller d’Interior que també ha deixat clar que encara fa falten aspectes importants, per exemple, en la millora dels diferents parcs de Bombers de Catalunya.

Tot plegat per poder respondre a les emergències necessàries amb la vista posada a l’estiu i la possibilitat que es produeixi un incendi forestal, un fet que Aragonès ha reconegut que “preocupa” especialment arran de la sequera que pateix Catalunya.

Medalles i felicitacions

L’acte ha estat marcat per les diferents medalles i felicitacions que s’han entregat a personal del cos o a antics bombers ja jubilats. En total han estat 334 les medalles que s’han entregat i 118 felicitacions, totes elles acompanyades de llargues ovacions per part d’un auditori ple de bombers, autoritats i familiars.

A banda, també hi ha hagut dues mencions honorífiques. Una, al Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales de França, per la col·laboració permanent amb els cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. L’altra ha estat a títol pòstum a un bomber mort, que ha recollit una familiar i que ha fet aixecar tot l’auditori.