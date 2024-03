La Confraria de la Puríssima Sang incorpora una banda per la processó del Sant Enterrament

La Confraria de la Puríssima Sang de Girona ha incorporat per aquesta Setmana Santa una banda pròpia que acompanyarà la resta d'integrants del grup, encarregats de portaenguany la creu amb la imatge Jesucrist crucificat. Antigament, la confraria, la més vella de Girona i fundada el 1568, ja tenia alguns pocs instruments que l’acompanyaven. Ara, ho faran 25 músics, moltes de les quals són infants (els més petits tenen vuit anys). Al llarg del recorregut del Sant Enterrament del pròxim divendres interpretaran dues peces. L’Himne del Crist crucificat ha estat composta per aquesta ocasió per l’actual organista de la Catedral, Pau Riuró, mentre que l’altre, Stabat Mater, és un vers medieval al qual l’antic organista de la seu de Girona, mossèn Frederic Pujol, li va posar la música.

El president de la confraria, Ramon Muntada, és qui s'ha fet càrrec de la direcció de materialitzar aquest projecte així com de la direcció de la banda, que té la intenció de fer altres actes més enllà de Setmana Santa i que compta amb el vist-i-plau de la Junta de Confraries. Muntada explica que la idea de la banda «fa mesos que volta» i que va ser una «iniciativa pròpia dels membres de la confraria, que agafen el rol de tocar un instrument». Així, la banda és de caràcter «molt familiar», amb les famílies «que s'han implicat molt activament des del primer moment».

Les dues peces, l'Himne del Crist crucificat i Stabat Mater s'interpretaran al llarg del recorregut i s'intercalaran amb un ritme de percussió. Les peces són interpretades amb quatre veus diferents amb els següents instruments: una tarota, dues flautes travesseres, un oboè, dues tenores, tres clarinets, tres saxos i cinc trombons, així com les tres caixes i els quatre timbals, que són de percussió.

Sis bandes a la processó

La banda de la Confraria de la Puríssima Sang s'afegeix així a les que ja acompanyen la processó del Sant Enterrament en els últims anys: la Girona Banda Band, l'Orquestra Costa Brava, la Banda Lira de Vilafamés i la Cobla de la Flama de Farners. A més, enguany també s'hi afegeix la Cobla Principal de Banyoles. Tot i així, la banda de la Confraria de la Puríssima Sang és l'única de les sis que pertany a una confraria en concret.

La banda es va presentar ahir en la inauguració de l'Exposanta que es va fer a l'església dels Dolors de Girona. Tot i així, ja fa algunes setmanes que assagen, fins i tot, ho han fet pujant i baixant les escales de la Catedral, per anar agafant rodatge per interpretar les peces durant la processó.