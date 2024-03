Sarrià exigeix a Hinojosa que solucioni immediatament els impactes mediambientals negatius

Nous episodis de pols negre en suspensió a Sarrià de Ter derivats la caldera de biomassa de la fàbrica de paper, Hinojosa. L'últim es va produir el passat dissabte, però també se'n detallen del 13 de març i del 17 i 18 de febrer. La pols negre en suspensió que va emplenar carrers, places, balcons i terrasses i ha provocat queixes per part dels veïns del municipi.

El cap de setmana del 17 i 18 de febrer, l’Ajuntament va fer aturar la caldera fins que l’empresa ho va tenir solucionat (al cap de dos dies es van realitzar el canvi de filtres).

L’alcalde de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, comenta que “des de l’Ajuntament hem pres mesures cautelars necessàries per aturar la part de l’activitat industrial que afectava els veïns i veïnes del nostre municipi” i informa que, “s’ha sol·licitat formalment, al departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, que analitzi la mostra de partícules de que disposem dels darrers episodis”.

Amb la situació actual i, dels darrers episodis de molèsties, l’Ajuntament de Sarrià de Ter exigeix a la Hinojosa que preguin mesures per eliminar totalment les possibles emissions a l’atmosfera.

El passat mes de febrer, la Generalitat va posar un aparell mòbil al costat de la fàbrica Hinojosa, que analitza la qualitat de l’aire on, aquest cop, s’ha afegit l’anàlisi de les partícules de menys de 2,5 micròmetres. En les pròximes setmanes l’Ajuntament disposarà de l’informe del període analitzat i el penjarà al web municipal.

Des del Consistori s’està treballant un nou Pla de Gestió d’Olors (PGO) que reculli les millors tècniques disponibles per rebaixar la seva intensitat. El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Quim Rodríguez, comenta que: “L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar. La contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut i, des de l’equip de govern, farem tot el possible per minimitzar els impactes negatius”.