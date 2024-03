Girona millora l'accés a la Torre de Taialà i la pedrera romana

L’Ajuntament de Girona ha millorat l’accés a l’entorn de la Torre de Taialà i a la pedrera romana per tal de posar en valor el patrimoni històric i natural d’aquest punt de la ciutat. L’actuació, segons indica l'Ajuntament en un comunicat, s’engloba dins el projecte La Vora, ha permès crear i millorar la xarxa d’itineraris de muntanya i connectar la zona amb el parc de la Guingueta de Fontajau.

"La Vora és un projecte de renaturalització que a poc a poc s'està escampant pels barris de la ciutat, oferint oportunitats per descobrir l'entorn natural més immediat a la ciutat a moltes veïnes i veïns. Convido a tota la ciutadania a gaudir dels boscos al voltant de la Torre de Taialà i a descobrir l'antiga pedrera romana que ara és de més fàcil accés", ha afirmat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella.

El bosc de Taialà és una zona d’unes 5,5 hectàrees amb un itinerari principal de 2,9 km i amb camins secundaris d’1,4 km. En aquesta zona hi ha el Mas Torre d’en Cerdà (conegut com a Torre de Taialà), que actualment està en ruïnes. Al costat de la casa, hi ha la pedrera romana Torre de Taialà. Gràcies a les actuacions realitzades, la zona ha millorat la seva imatge i ara és més fàcil accedir-hi.

En concret, els treballs han consistit en netejar la zona, i desbrossar i aplanar el terreny. S’ha millorat l’accés principal a la torre i s’ha creat un segon camí que passa per davant l’era del mas. També s’han millorat els itineraris existents i s’han creat diferents basses. Alhora, s’han redirigit les aigües d’escolament superficial cap a les basses i s’han limitat les erosions dels camins.

Una altra de les actuacions principals ha estat millorar l’accés a l’antiga pedrera romana. Aquest camí estava cobert de vegetació i la zona s’havia convertit en un punt d’abocament incontrolat de deixalles i voluminosos. Ara, s’ha netejat l’entorn i s’ha aplanat el camí.

Els treballs van començar el passat mes de gener i han finalitzat aquest mes de març. Aquests han estat a càrrec de les brigades municipals. Està previst, més endavant, dotar la zona amb cadires i taules de pícnic.

Aquestes tasques de millora de l’entorn natural i de la xarxa de camins s’estan duent a terme ara al Bosc de la Font de l’Abella. Concretament, s’està treballant en l’obertura de nous camins.