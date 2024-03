Eloi Badia serà el candidat dels Comuns per Girona

El candidat dels Comuns per Girona, Eloi Badia Casas, va nèixer l'any 1983 i va arribar a la política des de l'activisme pels serveis públics i la transició ecològica. És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i va participar a plataformes com Aigua és Vida, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Plataforma Aturem el Fracking, la Xarxa Sobirania Energètica i Enginyeria Sense Fronteres.

El seu lligam amb Girona, on la seva parella hi és nascuda, es remunta a 10 anys enrere i fa dos que viu a Girona ciutat. Actualment és diputat al Congrés dels Diputats, on és portaveu de la Comissió per la Transició Ecològica i el repte demogràfic, vicepresident de la Comissió de Política Territorial, membre de la Comissió de Pressupostos i del Consell de Seguretat Nuclear. Va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona del 2015 al 2023 portant les àrees d'emergència climàtica, regidor del districte de Gràcia i vicepresident d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Va impulsar la creació de l'elèctrica pública Barcelona Energia, l'acord de la Taula del Ter, l'Associació catalana de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, la Declaració d'Emergència Climàtica i l'assemblea ciutadana pel Clima.