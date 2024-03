Girona treu a licitació la reivindicada reparació de la climatització del Centre Cívic Onyar

L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació la reparació de la climatització del Centre Cívic Onyar, ubicat al barri de Vila-roja, que està parcialment avariada des de fa temps. En aquest sentit, s'han detectat problemes en els aparells que escalfen i refresquen la zona dels despatxos, de les aules i de la llar d'avis. És per aquest motiu que s'han tret a licitació els treballs de reparació per un import de 18.125,79 euros (IVA inclòs) i un termini de tres setmanes.

Aquesta era una acció molt reivindicada per part dels usuaris del centre, ja que, per exemple, una de les zones on no funciona la calefacció és al bar, on van molts jubilats a passar l'estona i durant els dies de més fred durant l'hivern havien d'anar tapats amb mantes. De fet, el bar és l'espai més afectat pel fred per la seva configuració, ja que és molt alt quant a elevació dels sostres i amb vidres que costa molt d'escalfar.

De fet, segons va comentar el president de l'associació de pensionistes i jubilats del barri, Joan Arjona, a Diari de Girona a principis de gener, alguns usuaris havien deixat d'anar al centre. No només pel fred de l'hivern, sinó també durant l'estiu, ja que l'aire condicionat tampoc funcionava i hi havia dies que feia molta calor. Tot i així, era un dels espais habilitats per l'Ajuntament com a refugi climàtic durant el passat estiu.

La climatització no funciona a la planta de baix, però sí que ho fa a la resta d'espais de l'edifici, com la planta de dalt. Per això, totes les activitats previstes a les zones on no hi ha calefacció van canviar d'espai. A més, es van posar diferents radiadors d'oli per escalfar la zona i reduir el fred.

Millores al local social de Montilivi

D'altra banda, el consistori realitzarà millores al local social de Montilivi, espai utilitzat per l'associació de veïns i veïnes del barri. L'actuació consisteix a reparar les esquerdes i les fissures, tant de la façana com de l'interior del local, i pintar tota la zona d'actuació.

Alhora, es canviaran els mecanismes de les finestres del despatx, de la cuina i de l'entrada per un sistema de batent per així facilitar la seva obertura i neteja. També se substituiran les cortines del finestral de la sala gran per dos estors enrotllables i motoritzats, i es duran terme reparacions de fusteria.

El local social de Montilivi de planta baixa està situat a la plaça de George Orwell, a tocar de l'Escola Pericot. Està subdividit en dos espais diferenciats i independents, un dels quals està cedit al Club de Petanca Montilivi, i l'altre, a l'Associació de Veïns i Veïnes de Montilivi. Les reparacions es duran a terme en aquest segon espai format per una zona d'entrada que dona accés a una sala gran polivalent, un despatx, una cuina, un lavabo i un petit magatzem.

Es tracta d'una petició que els veïns i veïnes del barri van fer a través dels pressupostos participats del 2019. Ara, els treballs s'han tret a licitació per un import de 29.696,07 euros (IVA inclòs) i un termini estimat de quatre mesos. Tant aquesta actuació, com la del Centre Cívic Onyar tenen per objectiu millorar els espais cívics de la ciutat de Girona per impulsar el teixit associatiu i veïnal.