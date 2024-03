Tots els abonats que s'havien quedat sense llum per l'incendi de Bescanó recuperen el subministrament

La totalitat dels 600 abonats que aquest divendres s'han quedat sense llum per l'incendi forestal causat per la caiguda d'un arbre damunt una línia elèctrica a Bescanó han recuperat el subministrament aquest vespre, segons han informat fonts de la companyia Endesa a l'ACN. Fins al lloc, s'hi han traslladat tècnics de l'empresa, que a mitja tarda han pogut fer tornar el servei a la majoria d'afectats, tot i que fins aquest vespre encara en quedaven 237 sense electricitat. La incidència ha afectat sobretot la urbanització de Mas Llunès i Brunyola. El foc ha cremat una hectàrea aproximadament i ha començat a tocar del quilòmetre 9,5 de la carretera local GI-540.

Els Bombers hi han treballat amb 12 dotacions terrestres per evitar que les flames anessin a més arran del vent que bufava a la zona i un helicòpter bombarder per revisar el perímetre i atacar algun focus secundari.