Girona passa a tenir només un punt crític de contaminació atmosfèrica

En l'últim any, Girona ha passat de tenir dos punts crítics de contaminació atmosfèrica a tenir-ne només un. El 2021 i 2022 l'encreuament de la ronda Ferran Puig amb la plaça Marquès de Camps i el del carrer Riu Güell amb el passeig d'Olot eren els únics de la ciutat que superaven els 40 micrograms de diòxid de nitrogen per metre cúbic (μg/m3), el límit anual segons la Directiva europea. Tot això, segons un estudi de l'Ajuntament. Això va canviar el 2023, ja que el punt ubicat a la cruïlla entre el carrer Riu Güell i el passeig d'Olot va baixar de 41 μg/m3 a 39, passant d'un índex molt pobra a pobra. En canvi, l'encreuament de la ronda Ferran Puig amb la plaça Marquès de Camps continua amb 43 μg/m3 i es manté com a punt més crític, i únic amb un índex molt pobre, de la ciutat quant a contaminació atmosfèrica.

L'encreuament entre el carrer Riu Güell i el passeig d'Olot és un dels més transitats de la ciutat. Entre d'altres, s'utilitza per anar i venir de Salt o, tot i que està més lluny, és una via que arriba a l'autopista. Paradoxalment, però, al costat d'aquesta cruïlla hi ha l'escola de Santa Eugènia, coneguda també com a Col·legi Groc. En tot cas, la xifra diòxid de nitrogen que es concentra en aquest punt ha anat baixant en els últims anys. El 2021 havia arribat a marcar 42 μg/m³, el 2022 va baixar fins als 41 i ara ha passat als 39.

També ha baixat la concentració de diòxid de nitrogen al punt de l'encreuament de la ronda Ferran Puig amb la plaça Marquès de Camps, tot i que, ara per ara, és l'únic de la ciutat que continua superant el límit anual de diòxid de nitrogen per metre cúbic. I és que també és una de les vies més transitades de Girona, sent la prolongació del carrer Barcelona. El 2017 va arribar a superar els 70 μg/m³ i ha anat baixant fins a establir-se als 43 μg/m³, la mateixa xifra que el 2022.

No puja cap punt

Mapa de les concentracions de N02 a Girona el 2023. / DdG

A Girona, l'avaluació de la qualitat de l'aire es porta a terme en 21 punts. N'hi ha 17 que són de trànsit, tres de fons (ubicats lluny de vies principals) i un que és l'estació de referència situada a l'escola de Música -al número 70 del carrer Barcelona-. L'últim estudi, que recull les dades de l'any 2023, exposa que la mitjana global és de 27 µg/m3. L’informe detalla que, «com era d’esperar», les concentracions més altres de diòxid de nitrogen s'han registrat en els punts amb més trànsit. Les concentracions en aquests sectors varien entre 22 µg/m3 i 43 µg/m3, amb una mitjana de 28 µg/m3 . Pel que fa al fons urbà (plaça del Vi, parc Migdia i plaça Europa), oscil·len entre 14 µg/m3 i 19 µg/m3, amb una mitjana de 17 µg/m3.

Tanmateix, cap dels punts puja respecte a les xifres de 2022 i només n'hi ha tres que queden igual. És el cas ja mencionat del de la ronda Ferran Puig, a més del punt al carrer Barcelona, ubicat a l'entrada sud de la ciutat (34 μg/m³) -és el tercer punt amb més concentració de diòxid de nitrogen-, i el de la carretera de Sant Gregori, gairebé a tocar de la Nestlé (28 μg/m³). La resta de punts han baixat tots. En tot cas, el de la ronda Ferran Puig, amb un índex molt pobre, i els del carrer Riu Güell, carrer Barcelona, el de la plaça Marquès de Camps (33 μg/m³) i el del carrer de Pont Major (31 μg/m³), amb un índex pobre, són els que tenen més concentració de diòxid de carboni de la ciutat.

Per altra banda, els punts amb una concentració de diòxid de carboni més bona són les de fons urbà, lluny de vies principals, on els nivells oscil·len entre 14 µg/m3 i 19 µg/m3 , amb una mitjana de 17 µg/m3. També té un índex bo l'estació de referència situada a l'escola de Música, amb 20 µg/m3.

Les hores punta

L'estació de referència situada a l'escola de Música també recull dades diàries. És en aquest sentit que es demostra que hi ha dues hores puntes de trànsit a Girona. Una el matí, entre les nou i les deu, i l'altre és entre les set i les vuit del vespre. Tot això, tenint en compte les dades entre 2011 i 2023. En tot cas, les concentracions mínimes són durant els caps de setmana que és quan hi ha menys circulació. Entre setmana, no hi ha massa diferència de concentració en les hores puntes, però els dissabtes i diumenges hi ha molta més concentració a la nit que a la del matí.

Per altra banda, la variació al llarg de l'any segueix un patró amb concentracions elevades a l'hivern i baixes a l'estiu. I és que durant els mesos de més fred hi ha més episodis d'estancament d'aire que dificulten la dispersió dels contaminants. També s'ha de tenir en compte que, a l'estiu, els períodes de vacances fan disminuir molt el trànsit. Així, el mes amb més concentració de diòxid de nitrogen entre 2011 i 2023 al punt de referència de Girona és el gener, seguit del desembre. Per altra banda, els que menys concentració tenen són els de juny i agost.

