La Generalitat escull Salt per ser la seu central del Dia Mundial de l’Activitat Física a les comarques gironines

El municipi de Salt ha estat un dels cinc municipis catalans escollits pels departaments de Salut i de Presidència de la Generalitat per ser seu oficial d’activitats al voltant del Dia Mundial de l’Activitat Física, (DMAF) que és el 6 d’abril. El municipi del gironès serà així la seu central de les comarques gironines del DMAF i compartirà aquest honor amb viles d’altres territoris com Móra d’Ebre, Manresa, Bellpuig, La Pobla de Mafumet que també han preparant tot un seguit d’activitats multiesportives i intergeneracionals.

A Salt, la jornada específica del Dia Mundial de l’Activitat Física se celebrarà el dia 11 d’abril, per bé que des d’aquesta setmana i fins a final de mes ja es porten a terme una setantena d’activitats ,dins de la 13ena Setmana de l’Activitat Física i la Salut (Salut). Per al dijous 11 d’abril i sota el lema d’enguany “Mou-te, i viu feliç”, s’han programat tot un carrussel d’activitats que començaran de bon matí amb “Els esports surten al carrer”, on els estudiants de CAFE de l’Euses de Salt convertiran l’espai públic del passeig Ciutat de Girona en pistes de tennis i handbol perquè els escolars rebin les classes d’iniciació d’aquests esports. Entre les 9.45 i les 12.15 s’ha programat a la plaça Llibertat l¡acte “Segueix el ritme” que va dirigit a alumnes de 5è i que també dinamitzaran els estudiants de l’Euses. A partir de les 10.30, en el passeig Ciutat de Girona, s’hi preveu fer el Circuit d’Activitat Física Sènior, proposta sorgida de la Comissió per a la Sensibilització i de l’Envelliment Actiu i Saludable, que intergren el Centre de Dia Les Bernardes, la Fundació Les Vetes, Centre de Recursos de la Gent Gran, Pla d’Envelliment Quilòmetre 0 i el Casal Cívic Les Bernardes, i que comptarà amb el suport de l’alumnat de l’institut Vallvera i Salvador Espriu.

En el mateix passeig Ciutat de Girona hi haurà una taula de sensibilització de la vida saludable des de quarts d’onze del matí per fer bo el lema d’enguany “Mou-te, i viu feliç”, que anirà a càrrec de personal de l’Àrea Bàsica de Salut de Salt. A tres quarts de dotze és quan està previst que hi hagi l’acte institucional per celebrar aquesta jornada d’activitats al municipi de Salt amb les autoritats.

Per quinzè any consecutiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha adherit a la campanya del Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF), que se celebra arreu del món el dia 6 d’abril, aquest any sota el lema “Mou-te, i viu feliç”. La iniciativa està impulsada pel Departament de la Presidència i el Departament de Salut, i té la finalitat de fer visible la importància d’una vida activa per a una bona salut.

El compromís de generar i facilitar una vida activa és un pilar estratègic de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i del Departament de Salut, que treballen plegats per incrementar el nivell d’activitat física dels catalans en totes les edats.

En el marc del DMAF, s’encoratja a entitats i població a adherir-se a la campanya fent difusió del lema “Mou-te, i viu feliç” i a organitzar esdeveniments des de l’1 d’abril i fins al 5 de maig. Les activitats es poden registrar i difondre a les xarxes socials publicant fotos o vídeos amb les etiquetes #DMAF2024 i #mouteiviufeliç. La participació es pot seguir a través dels comptes d’@esportcat i @salutcat.

El 2023 s’hi van involucrar gairebé 500 entitats, superant els resultats dels anys anteriors i posicionant Catalunya com el segon indret del món amb més participació al DMAF, cosa que posa de relleu que aquesta és una celebració consolidada a casa nostra.

Enguany, hi hauran 5 actes centrals amb equitat territorial que es duran a terme a Móra d’Ebre (4 d’abril), Manresa (5 d’abril), Bellpuig (6 d’abril), La Pobla de Mafumet (7 d’abril) i Salt (11 d’abril). En ells se celebrarà una jornada multiesportiva intergeneracional amb l’objectiu d’encoratjar la ciutadania a “moure’s i ser feliços”, i amb la col·laboració de diversos municipis, entitats, associacions, etc.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer almenys 150 minuts d’activitat física i dos dies d’enfortiment muscular a la setmana en persones adultes, mentre que a partir dels 65 anys, també s’hauria de treballar l’equilibri tres dies a la setmana. En infants i adolescents, s’aconsella acumular 60 minuts al dia d’activitats d’intensitat moderada-vigorosa i potenciar l’exercici físic i l’esport. També es recomana trencar amb el temps assegut, un factor de risc que contribueix a les malalties cròniques.

L’activitat física, prevenció contra la malaltia i estalvi econòmic

L’activitat física ens protegeix. Amb una població activa es podrien prevenir més de 10.000 morts prematures l’any en els estats de la Unió Europea (UE) i 11,5 milions de nous casos de malalties cròniques d’aquí al 2050, amb un impacte molt important sobre la salut mental, la diabetis i el càncer. De fet, suposaria un estalvi de fins a 8 bilions d’euros anuals a la UE (un 0,6% del seu pressupost sanitari).

El Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) és una iniciativa del Govern per a la promoció de l’activitat física. En el marc del PAFES, a Catalunya s’han validat i dissenyat més de 800 rutes saludables a 300 municipis, que suposen més de 2.700 quilòmetres. Un 81% de la població catalana té accés a una ruta saludable al seu municipi. A més, als centres de salut els professionals recomanen activitat física als usuaris. Enguany, un 30% de persones inactives amb factor de risc cardiovascular han millorat el seu nivell d’activitat física.

Enquesta a la població

En el marc del DMAF, per tercer any consecutiu, s’ha dut a terme una enquesta poblacional per avaluar els hàbits d'activitat física entre els ciutadans. Aquest estudi, realitzat mitjançant les xarxes socials, ha comptat amb la participació de 2.290 persones, que presenten una edat mitjana de 47 anys (76’6% dones, 22’6% homes, 0’3% no binari i 0’4% no volia contestar).

Els principals resultats mostren que el 50% de les persones realitzen suficient activitat física, amb diferències per gènere i edat: el 56% de dones són suficientment actives, respecte el 73% dels homes en la població de menys de 25 anys, i un 45% de dones són actives front al 61% dels homes en majors de 25 anys.

Les activitats més populars entre els participants són caminar, sessions de musculació i classes dirigides, com ara ioga, pilates, etc. Respecte als hàbits sedentaris, un 43% de la població passa més de set hores al dia asseguda, tot i que un 85% assegura interrompre aquesta inactivitat almenys un cop cada hora. Un 70% de les persones enquestades es desplacen de manera activa, el 52% fan els desplaçaments habituals caminant o en bicicleta i 18% en transport públic. Més del 50% dels infants van caminant a l’escola.

Així mateix, les principals raons perquè les persones realitzen activitat física són la millora de la salut física i mental, mentre que la falta de temps i la motivació són les barreres més significatives per a la pràctica d'exercici físic.

El Govern anima als ciutadans a adherir-se a la celebració del DMAF, registrar els esdeveniments i fer-ne difusió a les xarxes amb les etiquetes #DMAF2024 i #mouteiviufeliç.