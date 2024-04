Girona vol liderar amb una «campanya integral» la lliuta contra l'emergència climàtica

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa la campanya «Girona ciutat circular» que pretén situar la ciutat com a referent en la lluita contra l'emergència climàtica . De fet, la voluntat del consistori és «liderar» aquesta mitigació contra el canvi climàtic a partir d'una campanya «integral, conjunta i transversal», ha assegurat l'alcalde Lluc Salellas aquest matí en la presentació de la marca. I és que l'àrea d'Acció Climàtica, encapçalada per Sergi Cot, serà l'encarregada de coordinar la campanya, però amb el suport de les altres àrees. Salellas també ha dit que lluitar contra l'emergència climàtica és una «un gran repte» i s'ha «d'actuar perquè a la ciutat s'hi visqui millor» en el futur.

El lema de la campanya és «res canvia si res canvia», que en paraules de l'alcalde significa «canviar tot allò que hem de canviar». De fet, el lema es pot veure en diferents indrets de la ciutat en unes lones penjades, tot i que fins avui no s'han desgranat les claus de la campanya i poca gent sabia de què es tractava. La llera del riu Onyar (a tocar de la plaça de Sant Feliu), una de les entrades de la Copa i les façanes del pavelló de Fontajau, del pavelló de Santa Eugènia i de la Fira de Girona van ser les primeres localitzacions escollides. Des d'avui també penja al balcó de l'Ajuntament.

Cinc eixos

El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha detallat la marca «Girona ciutat circular» girarà al voltant de cinc eixos principals des d'on «s'impulsaran polítiques» per lluitar contra el canvi climàtic. Aquests cinc eixos són: aigua, residus, consum responsable i mobilitat.

Pel que fa als residus, Cot ha apuntat que les xifres de la recollida selectiva són «baixes» i «molt millorables». Per això, es vol treballar amb el «residu zero» amb diferents pràctiques, algunes de les quals es posaran en marxa ben aviat com és el cas del porta a porta en alguns barris de la ciutat i dels contenidors intel·ligents en uns altres (ara per ara només funcionen als barris de l'Eixample i el Mercadal). Per implantar els dos tipus de serveis el regidor ha dit que es tindria en compte «la densitat de població» i la «tipologia de cada barri».

Un altre eix és el de l'energia, on Cot ha explicat que «Girona ha de ser referent» en la transició energètica. Per això, es faran diferents actuacions, tant per l'autosuficiència com per l'autoconsum. A «mitjà llarg termini» s'instal·laran plaques solars en tots els equipaments municipals. Salellas ha posat l'exemple de la pista de Fontajau, que «està a punt de sortir a licitació» i de l'Auditori. Pel que fa a l'autoconsum, es faran accions a «llarg termini», i la intenció és que hi hagi autoconsum als barris, així com comunitats energètiques veïnals.

Per altra banda, quant a consum responsable es vol «potenciar» el comerç de proximitat i la producció local, «reduint la petjada ecològica». També es pretén millorar reduir el malbaratament alimentari. Mentrestant, en termes de mobilitat, es busca que sigui més «sostenible» a partir de diferents accions. Entre d'altres, reduir l'ús del cotxe utilitzant més el transport públic o la bicicleta a partir del servei de la Girocleta que, de mica en mica, es va implementant a més indrets de la ciutat i en un futur es vol estendre per tota l'àrea urbana. A més, Cot, ha assenyalat que, com ve fent l'Ajuntament fa un temps, també es pretén continuar millorant els entorns escolars.

L'aigua

L'últim eix de la campanya és el de l'aigua. En aquest sentit, Sergi Cot ha detallat que l'empresa d'aigües, Catsa, que ben aviat ha de tenir director tècnic, director financer i gerent, ha de ser «una eina al servei de l'objectiu» per tal que es pugui «garantir el dret a l'aigua i al sanejament». A més, s'ha de tenir «consciència» sobre l'aigua i també accions que permetin «preservar-la millor» i «fer front a la sequera».

De fet, en els últims mesos l'Ajuntament ha portat a terme diferents accions, com ara que no es permet dutxar-se als equipaments esportius municipals. La Generalitat ha posat sobre la taula alleugerir algunes restriccions per la sequera, cosa que no contempla el consistori gironí. Cot ha assenyalat que les pluges dels últims dies no han fet millorar massa la situació i, per això, «no es preveu canviar les restriccions» davant un estiu que «serà dur». A més, Lluc Salellas ha afirmat que la gent és «conscient» i ha «entès la situació».