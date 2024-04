Nova reunió pel solar a Montilivi on la Diputació aixecarà un edifici

Uns 25 veïns del barri de Montilivi es van reunir ahir al vespre amb l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, per reclamar que l’edifici de la Diputació que està previst que s’aixequi al solar del carrer Puigsacalm ho faci en un altre indret. La permuta entre l’Ajuntament i l’ens provincial es va fer a principis de 2023, amb l’anterior govern (Junts i ERC). La Diputació es va quedar aquesta parcel·la i, a canvi, l’Ajuntament de Girona va rebre l’edifici de l’antiga UNED, al Barri Vell.

En un principi, els veïns també havien de protestar a la plaça del Vi, i només un grup reduït havia de pujar a l’Ajuntament a parlar amb l’alcalde. Tanmateix, Salellas els va convidar a tots a pujar al despatx i els va explicar les gestions realitzades davant la demanda dels veïns per revertir la permuta. Els residents del barri van fer un informe amb altres punts de la ciutat on es podia aixecar aquest edifici que serà per a usos administratius. Fonts municipals apunten que l’equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) ha fet «l’exercici de mirar els terrenys alternatius», però que és la Diputació qui ha de «decidir què li sembla bé».