Desnonen una família amb dos menors a Salt

El Sindicat d'Habitatge de Salt ha protestat aquest matí per un nou desnonament a la població.

Un grup de persones amb una pancarta s'ha situat davant del domicili ubicat a la plaça Catalunya. Concretament, davant del desplegament policial dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. Amb consignes de "força sindicat" protestaven pel desnonament d'una família amb un nadó i un menor d'edat. El sindicat ha volgut mostrar la seva indignació davant l’execució d’un desnonament en què no s’ha tingut en compte la moratòria que hauria d’impedir aquest tipus d’execucions en què hi ha menors

El llançament ha començat a primera hora del matí amb el desplegament policial per donar suport a la comitiva judicial. L'actuació judicial s'ha portat a terme, indiquen fonts municipals i policials, sense incidents.

Quan ha finalitzat, un grup de més de 20 persones dels manifestants s'han dirigit cap a la seu de serveis socials de Salt.

El pis de la plaça Catalunya on vivia la família és propietat d'un gran tenidor. Des de l'Ajuntament asseguren que tenien coneixement del cas a mitjan mes de març i des d'aquell moment han fet els tràmits per poder tramitar un lloguer social, però aquests no s'ajusten als requisits de la llei.

Per això, informen fonts municipals, s'ha ofert una alternativa habitacional i es portarà el cas a la mesa d'emergència, si compleixen requisits. Des del consistori subratllen que "insisteixen en el fet que els jutjats evitin un desplegament policial desproporcionat, en especial, quan hi ha menors implicats".