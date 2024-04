Iftar comunitari amb autoritats a la Casa de les Arts

L'imponent escenari de la Casa de les Arts, situada a Girona Est, va acollir divendresa la nit un iftar comunitari que va comptar amb nombroses autoritats de la província. L'iftar és l'àpat nocturn amb el qual es trenca el dejuni diari en el temps del Ramadà, que acaba la setmana que ve.

L'acte, organitzat pel consolat del Marroc a Girona, va comptar amb la presència del subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramón, les regidores de Cooperació, Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, i Ciutat que cuida, Gemma Martínez, així com cònsols de diversos països i representants dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.

La cònsol del Marroc, durant el seu discurs. / Consolat del Marroc a Girona

La cònsol del Marroc, Aicha Ibn El Alami, va destacar en el seu discurs que "l'Iftar és el moment de trencar el dejuni, però també és una eina poderosa per trascendir les diferències culturals i trobar punts en comú". En aquest entit, la cònsol va insistir en "la importància de reforçar els valors de la tolerància, la convivència i el respecte mutu, valors fonamentals per afavori la unitat i la solidaritat entre tots".

Paral·lelament, la cònsol va voler remarcar que "el Regne del Marroc troba en el mes del Ramadà una oportunitat única per enfortir els vincles socials i familiars, així com per celebrar els valors de la solidaritat i la generositat".