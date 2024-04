Les associacions de veïns de Girona reclamen més policies i més agents cívics

Després dels debats interns mantinguts en successives reunions de la Coordinadora d'Associacions de Girona (CAV Girona), així com de la reunió que l’assemblea de la CAV Girona va mantenir amb l'alcalde de Girona (Sr. Lluc Salellas), la regidora de seguretat (Sra. Sílvia Aliu), l'intendent de la policia municipal (Sr. Joan Jou) i la inspectora de la policia municipal (Sra. Ana Belén), el passat 19 de febrer, la Federació CAV Girona, ha expressat la seva entesa amb els següents punts:

"La seguretat ciutadana de la nostra ciutat requereix recursos i mesures per actuar davant les incidències i fets delictius que es puguin produir, alhora que recursos i mesures de caràcter preventiu, en benefici de la seguretat, i percepció de seguretat, i de la convivència dels veïns i veïnes en els espais públics i privats."

"La dotació de recursos, humans i materials, de la policia municipal és un element clau de la planificació en matèria de seguretat, entenent que la dotació ha de ser suficient, en recursos humans i materials, per a donar cobertura a les necessitats ordinàries i extraordinàries de la ciutat."

"La seguretat ciutadana no requereix només un enfocament policial, ja que en matèria de seguretat, especialment pel que fa a la prevenció, hi intervenen altres elements que, d’una forma més directa o més indirecta, promouen la seguretat, la percepció de seguretat i afavoreixen la convivència en els espais públics i privats; parlem de l’urbanisme (espais públics dignes i en condicions), de la mobilitat o de l’acció comunitària."

"Davant una incidència, davant la reiteració de fets delictius, o a l'hora de plantejar accions preventives, cal fer un abordatge el màxim integral possible, afegint a la perspectiva i responsabilitat policial altres mirades i altres departaments que també poden intervenir-hi, sens perjudici de la necessària intervenció policial, quan aquesta és d’obligat compliment."

"L’acció comunitària, entesa com la interlocució i col·laboració entre diferents estaments d’una comunitat (un barri, un sector, etc.) per afrontar des d’una perspectiva multidisciplinària un problema, esdevé necessària per complexa, i a vegades, difícil que sigui. En aquest sentit, entenem que les AV i la CAV Girona podem tenir un paper clau de representació i interlocució amb l’Ajuntament, també de promoció del civisme entre els veïns i veïnes."

Propostes en seguretat

La Federació CAV Girona ha explicat que amb aquesta "voluntat proactiva de ser partícips de la política de seguretat ciutadana de la ciutat", sol·liciten:

"Que hi hagi un reforçament de la plantilla municipal i que això suposi incrementar les patrulles de nit de dues a tres entre setmana, i a quatre el cap de setmana."

"Que es reforci la figura de l’agent cívic, en horari de matí i tarda. Ha de ser una referència veïnal, ja que és un actiu en favor de la convivència en clau de proximitat; valorem que la seva presència uniformada reforça la percepció de seguretat, en el sentit més ampli del concepte: prevenció, servei i atenció a les persones, entitats i establiments, mediació, recollida d’informació, etc. Hauria de tenir una presència més continuada en les zones amb més concurrència veïnal dels barris."

"Que s’iniciï un procés d’auditoria de seguretat en clau de barris, a petició de cada AV per al seu barri, identificant les zones més insegures, les seves causes i les possibles propostes de resolució des d’una perspectiva àmplia del concepte de seguretat (mobilitat, urbanisme, convivència, etc.), dotant a les AV un paper actiu d’acompanyament i supervisió, comptant naturalment amb la participació activa d’altres entitats i dels veïns i veïnes de cada barri."

"Repensar i, si s’escau, redefinir la funcionalitat de les taules de seguretat."

"Mantenir una interlocució periòdica amb l’Ajuntament (mínim 2 cops l’any) que permeti valorar les propostes en clau de viabilitat pressupostària (priorització), revisar els acords i les accions, així com analitzar les dades estadístiques en matèria de seguretat, tenir un retorn de les reunions de la Junta de seguretat i fer seguiment de les auditories de seguretat."

La Federació CAV Girona (Coordinadora d’Associacions Veïnals de Girona) està formada per les següents entitats: AV Barri Vell, AV Domeny, Pla de Domeny i Taialà, AV Eixample, AV El Mercadal, AV Montjuïc, AV Pla de Palau - Sant Pau, AV Pont Major, AV Sant Narcís, AV Santa Eugènia de Ter i AV Vista Alegre - Carme.