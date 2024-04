Girona ha esterilitzat el 89% dels 732 gats de carrer que hi ha a la ciutat

L’Ajuntament de Girona ha esterilitzat el 89% dels 732 gats de carrer que s’estima que hi ha a la ciutat i que viuen en colònies controlades pel consistori, a través de les entitats i persones voluntàries. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, per tal d’atendre a més gats, enguany s’ha ampliat un 13,7% el pressupost per tal d’assolir el control de la totalitat de les colònies, complir amb la normativa i evitar possibles problemes de salubritat pública. A més, per primera vegada s’atorgarà una subvenció de més de 6.000 euros per a les protectores i entitats que promocionin el benestar i la tinença responsable dels animals de companyia.

“És important desmuntar la visió idealitzada que en les colònies felines els gats viuen bé i en llibertat. La realitat és que aquests estan exposats a les inclemències del temps i a molts riscos i moren aviat. La nostra intenció com Ajuntament és incrementar els recursos per poder dur a terme actuacions envers la tinença responsable dels gats i l’atenció de les colònies felines de la ciutat”, ha explicat la regidora de Ciutat que Cuida de l’Ajuntament de Girona, Gemma Martínez Villagrasa.

Actualment, s’estima que a Girona hi ha 732 gats que viuen en 79 colònies de carrer. D’aquests, 652 ja estan esterilitzats, el que suposa que un 89% de la població ja no té capacitat de reproduir-se. La gestió de les colònies de gats es realitza, des de principis del 2021, a través d’un conveni entre l’Ajuntament de Girona, el Col·legi de Veterinaris de Girona i la Federació Xarxa Gatera de Girona.

Cada any apareixen o es coneixen nous punts de concentració de gats que cal incloure en el programa de gestió de colònies felines per al seu control poblacional i sanitari. Alhora, apareixen nous individus com gats abandonats, sense identificar ni esterilitzar que fan incrementar la població de les colònies. És per aquest motiu que enguany s’ha ampliat el pressupost previst per poder esterilitzar els 80 gats de carrer que s’estima que queden pendents i donar atenció sanitària a aquells individus que ho requereixin per raó de benestar animal i salubritat pública. En total es destinaran 13.622,83 euros per dur a terme aquestes tasques.

Paral·lelament, el consistori ha previst una nova línia de subvencions per a entitats, dotada amb 6.149,31 euros, per fomentar campanyes de promoció del benestar, drets i cura dels animals, i entre les quals es contemplarà les que tinguin per objectiu frenar les gatinades no desitjades i els abandonaments de gats.

Les actuacions de control poblacional es realitzen mitjançant la metodologia Captura-Esterilització-Registre-Retorn (CERR). Aquest sistema, juntament amb la retirada dels gats sociables i el foment de la tinença responsable, ha de permetre un control poblacional eficaç per minimitzar el nombre de gats que viuen al carrer. D’aquesta manera, es compleix també l’obligació que les administracions locals tenen amb la nova Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals

Des del setembre de 2023, la normativa obliga els municipis a portar aquest tipus de control i gestió de les colònies de gats de carrer. A Girona, però, ja es fa des de 2007 d’una forma incipient que s’ha reforçat amb el conveni impulsat a principis del 2021. A més, s’han destinat majors recursos per aconseguir captures i esterilitzacions massivament, retirar els individus més sociables i els gatons per ser adoptats i evitar la proliferació de gats de carrer a la ciutat, mantenint les colònies sanes i estables fins a la seva desaparició.