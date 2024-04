Projecte europeu a Girona sobre l'educació innovadora més enllà de les aules

Una quinzena de professionals de l’educació d’Itàlia, Croàcia i Finlàndia, visitaran Girona, del 15 al 17 d’abril, en la segona trobada de treball del projecte Widespread School, acollits per l’Ajuntament de Girona, l‘Institut de Recerca educativa de la UdG i l’escola Carme Auguet.

El projecte Widespread School és un projecte K220 finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea que compta amb la participació de set socis europeus, entre ells l’escola Carme Auguet i l’IRE de la Universitat de Girona. El projecte, que té una durada de tres anys, està compromès amb la millora de la qualitat de l'educació primària i secundària a través de l'enfocament Education outside the classroom (EOC) i l'adopció de mètodes pedagògics innovadors, inspirat en l'experiència de la Scuola Diffusa a Reggio Emilia.

Durant tres dies, tots els socis del projecte es reuniran a Girona per compartir i conèixer l’experiència de l'escola Carme Auguet mitjançant el programa “Nexes, diguem-li paraigües”, impulsat per l’Ajuntament de Girona, el qual vincula l’escola amb el Bòlit (Centre d’Art Contemporani de Girona) realitzant tot un treball artístic al voltant del riu Ter amb la guia de dos artistes que durant tres anys realitzen sessions d’art amb els alumnes de l’escola. També, es realitzaran tota una sèrie de reunions al voltant del projecte per compartir els avenços realitzats en els darrers mesos en l’àmbit de la formació docent i la recerca educativa.

Entre aquests, la UdG presentarà diferents actuacions de recerca educativa i difusió com el recull de pràctiques inspiradores que suposen la vinculació de diferents agents socials, educatius i comunitaris, entre les quals s’hi exposa en detall l’experiència de l’escola Carme Auguet a Girona, així com la d’altres territoris de Catalunya i d’Europa.

A més de l'intercanvi d'experiències educatives, els socis del projecte tindran l'oportunitat de conèixer la ciutat de Girona i alguns equipaments i projectes educatius municipals, i també participaran en una recepció oficial a l’Ajuntament. Aquesta immersió proporcionarà un context enriquidor per a la comprensió de l'entorn local i les seves possibilitats d'integració en l'educació formal i informal.

Col·laboració internacional

El projecte Widespread School demostra el compromís continu de la Unió Europea amb la millora de l'educació a través de la col·laboració internacional i la innovació pedagògica. Amb el suport d'Erasmus+, aquesta iniciativa pretén inspirar i capacitar les generacions futures per afrontar els reptes del segle XXI amb confiança i creativitat.