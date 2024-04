Celebració de la primera Assemblea de la Gent Gran de Cassà de la Selva

La primera Assemblea de la Gent Gran de Cassà, en la que s’inicia el procés de creació d’un Consell de la Gent Gran de Cassà, tindrà lloc aquest divendres a les sis de la tarda a la Sala Centre Recreatiu. El reglament d’aquest consell es presentarà com un dels punts del ple del mes d’abril.

A l’assemblea es presentarà el reglament, aquest acte té l’objectiu de facilitar informació i recollir les inquietuds i propostes de les persones considerades grans o sèniors, de la població de Cassà de la Selva. Actualment, hi ha 2.737 persones que pertanyen a aquesta franja d’edat, de més de 60 anys, que representen un 25% del total de la població.

La regidora de Gent Gran, Ester Ayala fa una crida a participar-hi “amb el nou mandat municipal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, es va crear la Regidoria de Gent Gran amb la voluntat de tenir un espai i serveis que treballin exclusivament per les persones grans, les seves famílies i les necessitats que tenen ara o en un futur proper. Pensem que hem d’anticipar-nos a treballar en polítiques de futur i començar a pensar en les necessitats futures de la nostra població.”

Per aquest motiu, des de l’àrea de la gent gran de l’Ajuntament de Cassà, s’ha concebut el Consell de la Gent Gran de Cassà de la Selva com un espai que serveixi per poder conèixer de primera mà les necessitats i planificar de forma conjunta com donar-hi resposta.