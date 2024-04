Interrompuda la circulació de trens a l'R-11 durant més d'una hora entre Girona i Porbou

La circulació de trens a l'R-11 entre Girona i Portbou ha quedat aturada aquesta tarda en ambdós sentits durant més d'una hora per un atropellament que ha tingut lloc a pocs metres de l'estació de Girona. El tren havia de sortir passades les set de la tarda, però pocs metres després s'ha hagut d'aturar. A hores d'ara s'està gestionant un servei alternatiu per carretera pels passatgers afectats, i segons Adif, s'està recuperant progressivament la freqüència de trens per ambdues vies.

Alguns usuaris han lamentat per les xarxes l'espera i han reclamat més celeritat en la gestió del servei alternatiu. Els Bombers de la Generalitat han acudit al lloc quan faltaven dos minuts per les vuit del vespre amb una autoescala per ajudar el conductor a situar-se amb seguretat a la banda contrària del tren per fer-lo retrocedir i retornar a l'estació.