L'aeroport de Girona tanca el març amb 53.714 passatgers, el doble que fa un any

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el mes de març amb una pujada substancial del nombre de passatgers respecte a fa un any. En concret, per la instal·lació hi han passat el darrer mes 53.714 persones, un 98,9% més que el mateix mes del 2023. D'aquestes, 52.148 (97%) ho han fet amb la companyia irlandesa Ryanair, que és la principal operadora a l'aeroport. Una crescuda important de passatgers que manté la tendència del mes de febrer i que té a veure amb les vacances de Setmana Santa. El global d'operacions també ha crescut el març passat respecte de l'anterior, un 22,3%. Per països, la majoria de passatgers eren del Regne Unit, seguit d'Alemanya, Itàlia i Polònia.

L'aeroport de Girona torna a créixer en nombre de passatgers respecte a l'any passat. Ho fa de manera destacada, ja que dobla la quantitat de persones que han fet ús de la terminal, en relació amb el març de 2023. Una de les causes que explica aquest increment de passatgers és l’augment d'operacions comercials que hi ha hagut l'últim mes, amb motiu de les vacances de Setmana Santa els darrers dies de març. En total s'han despatxat 483 vols comercials a l'aeroport de Girona-Costa Brava, xifra que suposa un increment d'un 22,3% més que el març anterior.

En el global de l'any, la tendència és similar. I és que l'aeroport gironí ha registrat el primer trimestre de 2024 un total de 107.463 passatgers, un 90% més que durant els tres primers mesos de l'any passat. Pel que fa a les operacions comercials, també han crescut en el que va d'any. Ho han fet un 37%, fet que explica el creixement general.

Per països, els visitants del Regne Unit i Alemanya són els més nombrosos a la instal·lació de Vilobí d'Onyar. En total, han estat 13.522 els britànics que han passat per l'aeroport, mentre que d'alemanys han estat 12.069. Per darrere se situen els italians (8.315), els polonesos (6.950), els belgues (5.630), els irlandesos (3.076) i els passatgers del Marroc, que han estat 2.447, si bé és la nacionalitat que més creix en nombre de passatgers respecte a fa un any. Francesos i holandesos, juntament amb els ciutadans de la resta de l'estat espanyol, són els que menys ús han fet de l’aeroport gironí.

Pisa al capdavant

Pel que fa a destins, Pisa se situa al capdavant en nombre de passatgers. Entre l’aeroport Girona-Costa Brava i el Galileo Galilei s'han registrat 8.065 passatgers. Per darrere hi ha Londres Stansted (6.580), Weeze a Alemanya (5.956), Brusel·les Charleroi (5.628) i Karlsruhe Baden-Baden també a Alemanya (4.292).

Els aeroports de Polònia de Cracòvia i Wroclaw se situen per darrere amb més de 3.000 passatgers cadascun, Marrakech Menara, Belfast i Birmingham són les destinacions amb menys moviment amb l’aeroport Girona-Costa Brava.

Cauen les mercaderies

Ara bé, els moviments generals han caigut un 21%. En total, n’hi ha hagut 2.555, entre enlairaments i aterratges a l’aeroport. Un dels motius ha estat la caiguda rellevant en relació amb les mercaderies. S’han transportat 1,7 tones aquest mes de març, un 84,3% menys que el mateix mes de l’any passat. Amb tot, el global en el que va d’any segueix sent positiu perquè s’han transportat 36,1 tones aquest primer trimestre, un 5,6% més que l’any passat.