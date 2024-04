La policia de Girona preveu triplicar els controls de velocitat per reduir els accidents

La Policia Municipal de Girona ha anunciat que augmentarà els controls de velocitat amb radars mòbils per reduir el nombre d’accidents de trànsit a la ciutat. El 2023, els accidents amb víctimes van créixer un 2,8% respecte al 2022, i el nombre de víctimes també va augmentar, en aquest cas un 3,5%. A més, segons un informe de la Policia, la majoria dels xocs més greus tenien relació amb l’excés de velocitat.

Amb la voluntat de disminuir l'accidentalitat, la Policia Municipal de Girona triplicarà enguany el nombre de controls amb radars mòbil que es van fer el 2023. D’aquesta manera, està previst realitzar aquest any un mínim de 135 controls, mentre que l’any passat se’n van fer 45. això significa un 200% més, o d'it d'una altra manera, que triplicarà el número de controls. L'any 2022 havien estat 77, i el 2021, 64. Per poder dur a terme aquestes tasques, s’ha reforçat amb dos agents més la unitat de motoristes, encarregada de les tasques de trànsit.

Carrers amb més accidents

Aquests controls es prioritzen a les vies ràpides de la ciutat i on s'ha detectat que hi ha més accidents per velocitat. L’any passat, els carrers amb més sinistres van ser l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan (26 accidents), el passeig d’Olot (17), el carrer de Santa Eugènia (15), el carrer d’Emili Grahit (15) i el carrer de Barcelona (15). I les cruïlles amb més xocs van ser la rotonda de Fontajau (11) i la rotonda del passeig d’Olot (10).

En total, el 2023 es van produir 1.430 accidents de trànsit a la ciutat. D’aquests, 408 van ser amb víctimes, cosa que suposa un creixement del 2,8% respecte al 2022, quan n’hi va haver 397.

Pel que fa al nombre de víctimes en els accidents de trànsit, l’any passat es van registrar 444 víctimes (426 lesionades lleument, 17 greument i 1 persona morta), un 3,5% més que el 2022, quan n’hi va haver 429. Pel que fa al perfil de les víctimes, la majoria tenien entre 21 i 50 anys i el 55% eren homes i el 45% dones.

El principal vehicle implicat en aquests accidents va ser el cotxe (un total de 335). A continuació, hi ha les motos (105), els patinets elèctrics (73), les bicicletes (63), els camions o furgonetes (54), els ciclomotors (44) i els autobusos (6).

Va ser en les hores centrals del dia, de 8 a 20 hores, i de dilluns a dijous quan es van acumular més accidents, possiblement perquè és quan el nombre de desplaçaments és superior.

Les principals causes dels accidents van ser per una maniobra incorrecta (80 accidents), per no respectar la distància de seguretat (57) i per distracció (34); tres motius lligats amb la pèrdua de control del vehicle per culpa d’un excés de velocitat.