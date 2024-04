Un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta deixa un ferit greu a Quart

Un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a la C-65 al seu pas per Quart ha deixat un ferit greu i dos més de menys gravetat. Els fets han tingut lloc a les 14.35 hores al quilòmetre 25,8 de la via. Segons la informació dels Bombers de la Generalitat, han hagut de treure del vehicle una persona, que ha resultat ferida greu. Dues persones més han tingut ferides menys greus, segons el cos d'emergències. Totes tres han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que aquest diari no ha pogut contactar-hi per confirmar-ne l'estat ni on han estat traslladats.

L'accident ha obligat els Mossos d'Esquadra a tallar la via per atendre els ferits, i tot i que s'han fet desviaments senyalitzats hi ha hagut retencions de quatre quilòmetres en sentit sud i dos en sentit nord durant la tarda. Cap a dos quarts de cinc s'ha normalitzat la circulació.