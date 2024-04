Quan s'uneixen la ciència i la diversió

Experiments, entusiasme i bon temps són els components que han caracteritzat la desena edició de la Fira Ciència en Equip. Una barreja perfecta per fer que aquesta activitat omplís, de gom a gom, les places de l’Hospital i Pompeu Fabra, el Pati de les Magnòlies i la plaça dels Manaies. Tot plegat a l’entorn de la seu de la Generalitat. Una Fira destinada a tota la ciutadania: alumnat d’infantil, primària i secundària, joves universitaris, professorat, famílies, entre d’altres. L’esdeveniment ha aconseguit unir, aquest dissabte, desenes de curiosos que passejaven per les diferents parades i que s’anaven aturant per fer algun dels 79 experiments diferents que els participants havien preparat.

En total han sigut 1.197 alumnes i professors de 49 centres educatius i grups de recerca de les comarques gironines els que han participat en aquesta jornada. L’objectiu de la fira és la divulgació científica i, per tant, aconseguir que arribi a tothom d’una manera fàcil i divertida, ja que molts dels visitants eren famílies amb infants.

La plaça de l'Hospital plena de gent. / Aniol Resclosa

Les exclamacions de sorpresa i els rostres de fascinació dels més petits, han creat un ambient engrescador. Els visitants anaven d’una parada a l’altra provant tots els experiments possibles, perquè cadascun d’ells ensenyava coses diferents: des de saber si totes les cremes solars protegeixen igual del sol fins a quins materials i solucions són conductors de l’electricitat, entre molts altres.

Des de l’INS Vescomtat de Cabrera d’Hostalric oferien diferents experiments, un d’ells, tal com van explicar dues alumnes, era l’anomenat Paradoxa de la xocolata infinita que consistia en un efecte òptic on la xocolata pot perdre una part, però, depèn com es munta, pot tornar a encaixar malgrat que ja no és la mateixa. La idea és aconseguir muntar-la de les dues maneres. «A l’institut fem una setmana de la ciència i el departament de matemàtiques va decidir fer aquesta. A més, com que és senzilla i fàcil d’entendre és perfecte per als nens més petits», afirmaven les estudiants.

Per un altre costat, el Saint George School, de Fornells, ha organitzat No és màgia, és ciència, una varietat de proves relacionades amb l’aigua i que derivaven en experiments òptics i, fins i tot, en fum i foc, entre d’altres. «Fem un fum de color lila molt xulo, però que pot arribar a ser tòxic, per això es fa a l’aire lliure. També fa una xemeneia de fum molt maca», va explicar una de les estudiants.

En el cas de l’INS Ridaura de Castell d’Aro un dels seus experiments consistia a simular uns aerolliscadors. Ho han fet utilitzant un disc, el coll d’una ampolla i un globus: el coll de l’ampolla anava enganxat al disc, inflaven el globus, l’encaixaven en el coll de l’ampolla i el posaven en una rampa; el globus anava perdent l’aire i això era el que feia que el disc llisqués.

Ha sigut una jornada plena de nous coneixements no només pels visitants, sinó també pels mateixos alumnes que participaven en la fira, ja que sempre que tenien una oportunitat s’escapaven per poder visitar la feina dels seus companys en les altres parades. Molts també han pogut participar en una gimcana que es han preparat des de l’organització, el Joc ciència per a la millora social que consistia a visitar alguns estands de la fira i respondre a una sèrie de qüestions.

Un grup d'estudiants que participaven en la fira. / Aniol Resclosa

Una fira «molt guai»

En general, és una activitat que agrada molt, així ho afirmaven els estudiants. «És molt guai», asseguraven les estudiants de l’institut d’Hostalric. Unes paraules compartides per l’estudiant del Saint George School qui explicava que «és la primera vegada que participem en aquesta fira, ens ho estem passant molt bé. El millor és veure la passió de la gent i les seves cares de sorpresa, és molt guai». Una opinió compartida, també per un alumne de l’INS Ridaura qui va afegir que «és un dia molt interessant. És una xulada, a mi m’encanten els experiments i l’any que ve, sens dubte, repetiré».