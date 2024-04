El PSC denuncia que Girona no ha demanat la subvenció de l'ACA per renovar la xarxa de l'aigua

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha denunciat que el govern tripartit de Salellas no ha sol·licitat la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua adreçada als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua. “Hem comprovat que a la proposta de resolució provisional de la resolució de l’atorgament de la subvenció, l’Ajuntament de Girona no havia optat a la mateixa en no presentar cap sol·licitud”, ha explicat la portaveu del grup municipal, Sílvia Paneque.

A la resolució provisional de la convocatòria es detalla l’import i els municipis que l’ACA ha considerat que complien tots els requisits i aportaven tota la documentació, entre els quals no estava Girona. “No entenem que després l’alcalde ens expliqui que s’estan fent totes les accions possibles entorn a l’eficiència de la xarxa d’aigua i per la sequera, quan des del govern han deixat passar una subvenció d’aquestes característiques. És inadmissible. Més quan en diverses reunions s’ha demanat responsabilitat a tothom. El primer responsable amb la situació greu que estem vivint ha de ser el govern de la ciutat”, ha afirmat la regidora socialista.

“La subvenció per a la millora i renovació de la xarxa d’aigua en baixa és en la distribució d’aigua neta, que en el cas de Girona, és molt important perquè part de les canonades que transporten l’aigua estan fetes d’amiant. Hem perdut l'oportunitat de fer el canvi d’amiant a un altre tipus de material més segur i que no perjudiqui la salut de les persones”. A la convocatòria de l’ACA s’hi ha presentat més de 800 municipis dels 947 que té Catalunya. “La gestió de la xarxa en baixa és complexa per la seva longitud i antiguitat, per això és important accedir a aquests tipus de subvencions per millonar-ne l’eficiència”, ha conclòs Paneque.