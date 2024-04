Els veïns de Montilivi lamenten la manca de diàleg de l'Ajuntament pel tema del solar cedit a la Diputació

Més d'una vintena de veïns del barri de Montilivi han tornat a protestar avui al ple perquè no volen que la Diputació de Girona aixequi a una parcel·la del carrer Puigsacalm un edifici per a usos administratius. Tot això, després que a principi de 2023 l'Ajuntament de Girona, encara amb l'anterior govern (Junts i ERC) cedís a l'ens provincial aquest solar a canvi de l'edifici de l'antiga UNED, situat al Barri Vell. En un manifest lamenten que "no hi ha voluntat de diàleg" per part de l'Ajuntament perquè "es vol consolidar la transformació d'un bé d'ús municipal/veïnal per un ús supramunicipal, estrany, fora de lloc i absolutament aliè a l'entorn".

Els residents de la zona afirmen que els "arriben missatges que la Diputació continua esperant reobre noves propostes i que només fa falta que l'alcalde Lluc Salellas ofereixi noves parcel·les veritablement aptes per la implantació de l'edifici d'oficines per la Diputació". El manifest ha estat llegit per una de les veïnes del barri i el grup de més d'una vintena de persones ha quedat durant el ple assegut al banc i amb una pancarta que hi deia "Salellas ets a temps, zona verda ja!". Fonts municipals detallen que "l'Ajuntament ja va estudiar propostes alternatives i va enviar-les a la Diputació".

Al final del ple, l'alcalde Lluc Salellas ha explicat que amb els veïns de Montilivi era amb els que havia "dialogat i escoltat més". En tot cas, ha apuntat que "la Diputació no vol anar al mig d'un polígon industrial" i, per això, ja es "descarten moltes" alternatives de parcel·les proposades pels veïns. En altres, estan previstes "per usos que l'Ajuntament necessita".