La Generalitat indemnitzarà una dona per un accident amb un senglar a Campllong

El jutjat Contenciós-Administratiu de Girona 2 ha condemnat la Generalitat a pagar 8.441,05 euros a una dona que va patir un accident a Campllong cap a un quart de deu de la nit del 15 de novembre de 2021 per la irrupció d'un porc senglar a la via. L’administració haurà d’indemnitzar la perjudicada per les seqüeles del sinistre i totes les despeses mèdiques que no cobreix l’asseguradora del vehicle.

La sentència, que és ferma i no es pot recórrer, resol que el tram on va tenir lloc l’accident, el quilòmetre 243 de la C-25 en direcció Cassà de la Selva, hi ha una concentració alta d’accidents, i és responsabilitat de l’administració respondre d’aquest sinistre perquè no hi havia la senyalització (P-24) que alertés del risc d'animals salvatges que poden travessar la via.

Per la seva banda, l’administració va al·legar que el tram no estava senyalitzat perquè es tracta d’una carretera convencional i, per tant, no hi ha l’obligació de fer cap tancament amb tanques. Tampoc contemplava que el tram on va tenir lloc l’incident fos d’alta sinistralitat, ja que l’estudi en el qual es basen no el contemplava. Segons aquesta documentació s’havia analitzat la concentració d’accidents entre el 2015 i el 2019, i tenia vigència fins al desembre de 2022.

Amb tot, la defensa, representada pel despatx Rigau&Jiménez va presentar un informe del Servei Català de Trànsit que analitzava els accidents que hi havia hagut en aquest tram entre el gener de 2020 fins al juny de 2022. La defensa entenia que durant els primers mesos de confinament per la pandèmia de la Covid-19 hi havia hagut una irrupció d’animals per la caiguda de les batudes de senglar. Els resultats indicaven que l’accident de la perjudicada sumava el cinquè sinistre, la xifra necessària per considerar un tram d’alta sinistralitat.

De fet, el juliol de 2022 l’administració va instal·lar el senyal de perill per irrupció d’animals entre els punts quilomètrics 242 i el 244 en aquesta via. Per això, el jutge entén que l’administració ha de respondre del dany, i té dos mesos per pagar la indemnització. Si no ho fan durant aquest termini, la perjudicada pot iniciar un procés per executar la sentència, que es podria allargar encara més.

Silenci administratiu

L’advocat que ha dut el cas, Joaquim Jiménez explica que abans d’anar a judici va interposar una reclamació administrativa per tenir accés als accidents amb animals salvatges que hi havia hagut però li van desestimar al·legant que ja hi havia un còmput d’accidentalitat. Finalment, van posar la demanda als jutjats el 2022 sense tenir cap resposta de l’administració davant la petició d’indemnització.

La resolució judicial no imposa el pagament de les costes a la Generalitat i les ha declarat d’ofici, un fet que provoca queixes dels advocats que es dediquen a litigar contra l’administració perquè entenen que es tracta d’una «lluita desigual» i que obliguen al ciutadà a acudir a la via judicial fent-lo gastar recursos a l’interessat i a la mateixa administració.

De fet, en la jurisdicció contenciosa-administrativa, hi ha un límit en la interposició de costes, concretament d’un terç de la quantia que es reclama, cosa que no ocorre en la jurisdicció civil, on el jutge pot imposar la totalitat de les despeses a una part.

