Girona apujarà els preus de les zones blava i verda de la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha aprovat de forma provisional en el ple d'aquesta tarda la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals per a l'any 2024. Això significa un augment dels preus per les zones blava i verda que hi ha a la ciutat i que no es feia des de 2021. El punt s'ha aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), mentre que el PSC s'ha abstès i el PP i VOX han votat en contra.

En concret, per les places de zona blava es proposa apujar deu cèntims el preu actual. Ara, està a 1,10 euros l'hora i es vol que sigui 1,20 euros. Tot això, a pagar en fraccions de cinc cèntims amb un mínim de 35 cèntims (ara el mínim és de 30). Segons consta en l'última actualització de la pàgina web de l'Ajuntament, Girona tenia 914 places de zona blava el 2023.

Pel que fa a la zona verda ara es vol que els residents a la zona paguin 35 cèntims al dia, a diferència d'ara que paguen 30 cèntims, mentre que la quota trimestral pujaria de 20,35 euros a 22,10. També augmentaria el preu pels residents a Girona que volen estacionar a la zona verda, però que no són residents a la Devesa-Güell o a Pedreres-Vista Alegre, on hi ha places de zona verda. En concret, es proposa que es passi de 60 cèntims l'hora a 65. Finalment, pels no residents a Girona es suggereix modificar el preu igual que la zona blava i passar dels 1,10 euros l'hora actuals als 1,20. En els últims nombres facilitats pel consistori, a la zona de la Devesa-Güell hi havia 1.082 places de zona verda el 2023, mentre que al sector de les Pedreres-Vista Alegre n'hi havia 271.

"Increment petit"

La regidora d'Hisenda, Sílvia Aliu, ha apuntat durant el ple que les taxes s'han actualitzat en base "a un estudi de costos que ha fet l'àrea de mobilitat i via pública" i que ha estat un "increment petit que s'adequa a l'informe de costos".

En tot cas, cap dels partits de l'oposició ha votat a favor. El PSC s'ha abstingut i el regidor Josep Paluzié ha reconegut que sí que "la quantia és mínima", però que "no hagués costat gaire fer un acte a favor de la ciutadania" i no augmentar el preu.