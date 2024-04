Girona tanca 2023 amb un romanent de tresoreria de 2,38 milions

L'Ajuntament de Girona ha donat a conèixer aquesta tarada, durant el ple municipal, les xifres de la liquidació pressupostària de l'exercici de 2023. D'entre tots els números destaca un romanent de tresoreria de 2.377.550,03 euros. És a dir, aquells diners que van sobrar i no tenen cap partida assignada. La regidora d'Hisenda Sílvia Aliu, ha comentat que l'Ajuntament va "per bon camí", ja que s'ha passat de 6 milions de 2022 a 2,38 el 2023. Tanmateix, també ha reconegut que hi ha "marge de millora".

En aquest sentit, hi ha hagut una picabaralla entre la portaveu del PSC Sílvia Paneque i l'alcalde Lluc Salellas, ja que la regidora socialista Bea Esporrín havia preguntat que es farà amb aquests diners "que han sobrat" i no ha rebut resposta per part de Sílvia Aliu. Salellas ha apuntat que aquests 2,38 milions de romanent de tresoreria és una "part petita" i que l'Ajuntament encara no pot decidir que fer amb aquesta quantitat ja que "el Govern de l'Estat Espanyol no ens ha dit en que es poden gastar o no".

A part, l'Ajuntament també té un romanent de crèdit de 51.533.960,52 euros, una xifra que baixa respecte al romanent de crèdit de 2022, que va ser de 66,9 milions. D'aquests 51,5 milions, 44,2 s'incorporen a l'actual exercici de 2024, desglossats d'aquesta manera: 33,1 milions de crèdits finançats amb ingressos, 10,6 milions d'altres crèdits incorporables i 392.294,45 euros en operacions de capital.

Desigualtats retributives

Per altra banda, el tinent d'alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania Sergi Font, ha actualitzat el nombre de sentències favorables als treballadors municipals quant a desigualtats retributives. En el ple d'avui se n'han aprovat onze més, el que eleva la xifra a les 79 sentències favorables als treballadors de l'Ajuntament. Font ha explicat que, en total, han estat 144 empleats els que haurien de passar pel jutjat, tot i que n'hi ha una vintena que ja s'han suspès. La resta encara no tenen data de celebració i "segurament també s'acabaran suspenent", ha dit Font.

En els pròxims plens es preveu que es pugui portar un "acord transaccional" de l'Ajuntament cap als treballadors municipals i "resoldre per una via que no sigui la judicial aquests aspectes de retroactivitat de les desigualtats retributives", ha conclòs Font.