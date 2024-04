Girona triplica les places per a nadons de les escoles bressol municipals per al curs 2024-2025

L’Ajuntament de Girona triplicarà les places per a nadons de les escoles bressol municipals, tal com detalla el mateix consistori en un comunicat. El proper curs 2024-2025, la ciutat comptarà amb 28 places públiques d’Infantil 0, mentre que fins ara n’hi havia 14. Concretament, el consistori augmentarà els llocs que ofereix de 7 a 21, que se sumaran als 7 que ja ofereix la Generalitat de Catalunya. Aquest matí, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés, ha detallat les novetats de les escoles bressol per al proper curs, així com l’oferta de l’Escola Municipal de Música.

“Des de l’Ajuntament es treballa per garantir una educació de qualitat i respectuosa amb els drets dels infants més petits de la ciutat, tot perseguint un objectiu: el seu benestar. És per això que vetllem perquè les escoles bressol municipals esdevinguin espais socials de cohesió, inclusió i participació. Han de ser espais de vida, on es creen contextos de desenvolupament i aprenentatge; així com d’atenció i cura en un marc de benestar i seguretat. I tot això, prioritzant el joc dins la vida quotidiana”, ha destacat la regidora Queralt Vila Vergés.

La regidora Queralt Vila, en la roda de premsa d'aquest matí. / Ajuntament de Girona

Aquest increment de places d’I0 serà possible perquè l’Ajuntament de Girona habilitarà dues aules de l’escola bressol municipal Baldufa, de Germans Sàbat, per a nadons, que tindran capacitat per atendre 7 infants cada una d’elles. D’aquesta manera, a partir del setembre tres escoles bressol públiques oferiran Infantil 0, mentre que fins ara n’hi havia dues: l’escola bressol municipal Garbí, situada a Pla de Palau – Sant Pau, i la llar d’infants de la Generalitat El Tarlà, situada a Can Gibert del Pla. Amb aquest tercer centre es podrà redistribuir territorialment l’oferta.

En total, a les escoles bressol públiques s’oferiran 669 places el pròxim curs 2024-2025 repartides en tres nivells: Infantil 0, nadons nascuts el 2024; Infantil 1, infants nascuts el 2023, i Infantil 2, infants nascuts el 2022. En aquest sentit, cal destacar que també s’incrementen les places d’I2. Aquest curs, que és gratuït per a les famílies, passarà a tenir 16 places més que l’any passat.

Pel que fa a l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Música, l’equipament oferirà el pròxim curs més de 550 places. En concret, hi haurà 345 places de programes formatius, 110 places als cors i 100 places a l’Aula Oberta d’Audició Musical. A més, s’oferirà la possibilitat que hi hagi alumnat que s’inscrigui a assignatures soltes que pertanyen a programes formatius de l’escola sense la necessitat de cursar el programa formatiu sencer. També cal destacar les 18 especialitats instrumentals que es duran a terme.

Tarifes

D’altra banda, l’Ajuntament de Girona ha presentat unes noves tarifes de les escoles bressol municipals, després de més de 10 anys amb el mateix sistema i imports. Aquesta proposta s’haurà d’aprovar per Ple.

Els preus s’estableixen per tarifació social, un sistema de pagament per trams segons el llindar de renda de cada família. D’aquesta manera, es garanteix que totes les famílies puguin accedir al servei. El pròxim curs s’incorporaran dos trams més (tram 8 i tram 9) per garantir una distribució equitativa dels imports assignats a cada unitat familiar, tenint en compte l’increment del cost de la vida dels darrers anys. A més, s’han redistribuït els trams de renda perquè moltes més famílies puguin entrar en trams inferiors, és a dir, perquè paguin menys.

Per últim, s’ha establert un preu públic per al servei de berenar per equiparar-lo amb el funcionament d’altres serveis complementaris com l’àpat de dinar.

“Aquesta proposta s’ha establert amb la voluntat de ser socialment més justos i garantir l’equitat educativa des de les edats més primerenques”, ha explicat la regidora.

Enguany, com a novetat, a l’Escola Municipal de Música s’incorporarà el sistema de la tarifació social per a l’alumnat menor de 18 anys. En aquest cas, s’establiran 5 trams de renda. També cal destacar que s'incrementaran els descomptes del 10% als preus públics per a tot l’alumnat de l’escola, els quals són també compatibles amb el sistema de tarifació social.

Preinscripció i matrícula

El període de preinscripció a les escoles bressol públiques per al curs escolar 2024-2025 serà del 6 al 17 de maig. La sol·licitud s’ha de formalitzar de forma presencial al centre escollit en primera opció, demanant cita prèvia a l’Oficina Municipal d'Escolarització (OME) o de forma telemàtica a partir del 3 de maig.

En total, a la ciutat hi ha 9 centres, 7 que són municipals (Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí, L’Olivera i La Devesa) i 2 que depenen de la Generalitat de Catalunya (Sant Ramon Nonat i El Tarlà). En les properes setmanes, els centres oferiran jornades de portes obertes per poder conèixer de primera mà l’escola, el seu projecte i el seu funcionament.

Com en els darrers anys, el barem de puntuació per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’atorga a partir de tres criteris prioritaris: la proximitat a l’escola, tenir germans o germanes escolaritzats al centre o ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania. Alhora també es puntuen altres situacions com ser família nombrosa i/o monoparental, que l’infant sigui bessó o trigemin o acreditar grau de discapacitat superior al 33% d’un familiar de primer grau, entre d’altres.

Pel que fa al calendari, el 28 de maig de 2024 es publicaran les llistes, i el 3 de juny es realitzarà el sorteig públic en línia a les 10 h. La publicació de les llistes d’infants admesos i, si s’escau, de les llistes d’espera serà el 10 de juny. Un cop assignada la plaça, s’haurà de realitzar la matrícula al centre assignat dins el període del 12 al 21 de juny.

A l’Escola Municipal de Música el període de preinscripció serà del 22 d’abril al 8 de maig de forma telemàtica a través de la web del centre. Del 6 al 12 de juny es durà a terme el període de matrícula per a l’alumnat de 5 i 6 anys; i del 25 al 28 de juny, per a la resta d’alumnes. L’1 de juliol s’obrirà la inscripció fora de termini i de matèries soltes.

En aquest cas, el barem de puntuació per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’atorga a partir dels criteris d’empadronament a la ciutat, tenir germans o germanes escolaritzats al centre, ser menor de 16 anys o ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania.