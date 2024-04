Impulsen a Girona una recollida de bolquers i de material ortopèdic i d'urologia pels afectats per la guerra d'Ucraïna

MIFAS i l'ONG Amb les teves mans han posat en marxa una campanya per recollir material sanitari per a civils i soldats afectats per la guerra d'Ucraïna. La iniciativa anirà del 6 al 17 de maig i es demana que es doni material ortopèdic, d'urologia i també bolquers. Els qui vulguin participar a la recollida hauran de portar el material a la seu de MIFAS a Girona, a la Rambla Xavier Cugat 43. Un cop seleccionat, les dues entitats enviaran tot el que s'hagi aportat al país, per tal que civils i soldats afectats per la guerra puguin fer-ne ús. La iniciativa va sorgir arran de la demanda de diverses ONG d'Ucraïna i Polònia per tal de poder obtenir productes d'urologia i ortopèdia com crosses, cadires de rodes, sondes o caminadors.

Les dues entitats esperen poder transportar tot el que s'hagi recollit les primeres setmanes de juny amb furgonetes de l'ONG Amb les teves mans. Amb tot, es demana que no es donin productes que portin bateries incloses, ja que s'hauran de rebutjar.