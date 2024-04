Es reconeixeran sis agents de la Policia Municipal de Girona amb la Creu d’argent

Durant el ple municipal celebrat aquesta a l’Ajuntament de Girona també s’han explicat diferents detalls pels quals es reconeixeran diferents agents de la Policia Municipal de Girona per diferents mèrits que han dut a terme i també per la seva antiguitat dins del cos. La regidora de Seguretat Sílvia Aliu va explicar que s’està preparant un acte que «si tot va bé» es farà a principis de juny. A més, també «s’està treballant» per una «festa de treballadors municipals».

Per una banda, s’entregaran cinc Creus al Mèrit Professional de la categoria d’argent per diferents intervencions que van fer durant l’any passat. Una de les quals va realitzar una maniobra de reanimació cardiopulmonar a una persona que havia patit una aturada cardiorespiratòria mentre s’estava visitant a la clínica dental de la plaça Josep Pla. Una altra parella, que estava fora de servei, va localitzar 75 quilograms de marihuana en un vehicle i va detenir al conductor. Finalment, dos altres agents van intervenir en una persecució, i a la posterior identificació i evacuació de dues persones que s’havien barallat durant el Festival Strenes. A més, els policies van haver de fer un torniquet d’urgència en un braç de la persona ferida per evitar una lesió més greu.

També s’entregarà la Creu al Mèrit Professional en la categoria de bronze a un agent per implicar-se i combatre en el tràfic d’estupefaents a Girona. També per una detenció per un presumpte delicte contra la salut pública i per implicar-se en la recerca d’un vehicle en què circulaven uns detinguts per furts de mòbils durant les Fires de 2023.

A més, s’entregarà una cinquantena de diplomes per altres actes realitzats. No només policies, sinó també a veïns de la ciutat per haver donat suport a la Policia Municipal. Finalment, es reconeixerà amb la Creu a la constància al servei a diferents agents que han complert 20,25, 30 i 35 anys en el cos de la Policia Municipal.