Safi Balde (PSC) pren possessió del càrrec de regidora a l'Ajuntament de Girona

Safi Balde (PSC) ha pres el càrrec com a nova regidora de l'Ajuntament de Girona en el ple celebrat aquesta tarda. Balde va anar de número 9 a les llistes de les eleccions municipals del maig de 2023 i ara substitueix Pere Perramon, que va presentar la renúncia en el ple del passat 11 de març per iniciar la seva tasca com a subdelegat del Govern, substituint Albert Bramon.

Safi Balde va néixer a Girona fa 22 anys, a l’Hospital Santa Caterina i és la petita de 3 germans. És estudiant de dret a la UdG i ho combina donant classes d’anglès a infants com a reforç. Ha estat membre del grup universitari de la comunitat africana organitzant taules rodones i de debat i ha impartit xerrades informatives a adolescents de 4t ESO a l’institut Vallvera sobre la idoneïtat de la continuació d’estudis superiors.