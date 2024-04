El Tarlà tornarà a girar a cop de volant al carrer Argenteria

El Tarlà és una de les figures més típiques de Girona, especialment, quan giravolta el carrer de l’Argenteria. Fa molts anys que dona el tret de sortida oficial a les festes de la primavera. De fet, el personatge gira i gira fins que es treu passat Temps de Flors. Ben segur que els gironins saben la seva llegenda que s’amaga al seu darrere, però més pocs coneixen els secrets i les tècniques amb les quals gira aquest ninot.

Fa molts anys que l’Ajuntament i la Universitat de Girona col·laboren perquè el Tarlà giri. Durant molts anys, les maniobres es realitzaven des del balcó d’un edifici propietat de la universitat ubicat a l’esquerra del carrer venint del pont de Pedra. Tanmateix, quan la UdG va vendre aquest edifici es va haver de canviar d’estratègia. El 2019 es va fer a partir d’un dispositiu mòbil que accionava les giravoltes des de baix, tot i que continuava movent-se des del mateix balcó.

Amb la pandèmia pel mig, després es va optar per canviar de balcó i fer girar el Tarlà des del costat oposat, just a dalt de la joieria Quera. Es va continuar fent amb un dispositiu mòbil, però «la sensació de fer-lo girar no era la mateixa que la inicial, quan es feia girar amb un volant», detalla el professor agregat de l’àrea d’enginyeria mecànica de la UdG, Dani Trias.

Com es mou el Tarlà?

I és que l’Ajuntament va proposar a la universitat «tornar al volant». L’àrea d’enginyeria, així, es va posar mans a l’obra, amb un treball «intens de tres o quatre mesos» que ha tingut l’alumne de quart, Miquel Teixidor com a principal artífex -amb l’ajuda del professor associat, Jordi Torrent-del nou sistema amb el qual girarà el Tarlà. Ara serà «com un joystick» que estarà al volant -situtat a peu de carrer- i, a partir d’un sensor de posició s’enviarà una senyal a la placa del circuit instal·lada al balcó que s’encarregarà de regular el gir del ninot.

A part, també s’han fet canviar en el motor que acciona els moviments. I és que haver de canviar de balcó va significar «un altre problema», confessa Trias. Abans, la transmissió era amb una cadena de bicicleta, que es «desmuntava o, fins i tot, es trencava». Per això, ara s’ha posat un motor directament connectat a l’eix del Tarlà i que farà que no hi hagi aquests problemes.

Els mecanismes van estar muntats tres setmanes a l’Escola Politècnica i «allà ha funcionat perfecte». Tanmateix, dijous al matí es van instal·lar tots els aparells i es van fer les proves perquè el pròxim dissabte no hi hagi cap ensurt quan el Tarlà hagi de girar per primera vegada. Es tarda hores a muntar els aparells. «Els balcons del Barri Vell no estan ben alineats», diu Trias. De fet, dijous explicava que no sabien «com eren les columnes» i «el balcó està més inclinat» del que pensaven. Les proves van sortir bé, i el Tarlà girarà, com cada any, per donar inici a les Festes de la Primavera de Girona.

