La UdG celebrarà dijous la Festa Major amb normalitat després dels problemes de l’any passat

La Universitat de Girona celebrarà la Festa Major amb total normalitat aquest any seguint les normes que es van acordar l’any passat amb l’Ajuntament, quan hi va haver diferents problemes que van fer anul·lar l’acte en un primer moment. De fet, ja fa unes setmanes que membres del Consell d’Estudiants i tècnics municipals es van reunir per «adequar la Festa Major a les necessitats d’aquest any», explica el coordinador del Consell d’Estudiants, Ádam Camacho. L’Ajuntament «tenia clar que hi havia d’haver Festa Major», també afirma. La festivitat es farà el pròxim dijous 18 d’abril a l’aparcament de ciències, al campus de Montilivi.

En tot cas, l’esdeveniment començarà a les set del vespre i s’allargarà fins a la una de la matinada, com l’any passat. Hi haurà diferents actuacions musicals, de Classe B, DJ Emsy, DJ PdGat i Triquell. A més, per primera vegada seran associacions les que s’encarregaran de gestionar tot el material de la barra, a diferència d’edicions anteriors, quan era el Consell d’Estudiants que s’encarregava d’aquestes tasques. «La idea és obrir-ho a la gent», detalla Camacho, qui afegeix que aquest és un «estil similar al de la Copa», per Fires de Girona.

Tot i que la Festa Major s’ha fet durant alguns anys al campus de Montilivi, no va ser fins al 2022 que hi va haver queixes veïnals que van alertar l’Ajuntament. «Arran de la pandèmia es va incrementar la sensibilitat de la població amb el soroll», confessa Camacho. Va ser per això que, l’any passat, la festa es va anul·lar en un principi perquè el Consell d’Estudiants no va arribar a un acord amb el consistori. I és que la zona està catalogada com a espai d’alta sensibilitat acústica, motiu pel qual allà, un dijous, no podien allargar més l’horari. També va apuntar que havien ofert traslladar la festa a un divendres, on la normativa per a espais d’alta sensibilitat acústica permet aquesta activitat fins a la una de la matinada.

Fins i tot i tot, va plantejar l’opció de fer-ho fora d’espais d’aquest tipus, com a la Copa, on ja es podria fer la festa fins a les tres de la matinada. Els estudiants, però no ho van acceptar. L’acte s’havia de celebrar el 20 d’abril i es va acabar celebrant el 18 de maig, després d’arribar a un acord amb l’Ajuntament amb temes de sorolls i horaris.

Llicència de l’Ajuntament

«L’Ajuntament va dir que si es feia com l’any passat no hi hauria problema», apunta Ádam Camacho. De fet, el consistori, a partir de la Junta de Govern Local va aprovar divendres la llicència per exercir l’activitat recreativa musical de caràcter extraordinari per a la realització de l’esdeveniment. L’horari permès és entre les set de la tarda i la una de la matinada.

