Girona il·luminarà 22 sectors amb llums de Nadal

L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació el nou contracte d’il·luminació nadalenca per als pròxims anys amb una aposta clara per la dinamització comercial dels barris i la sostenibilitat i eficiència energètica. Com ja és tradicional, l’encesa dels llums es farà a finals de novembre i les lluminàries es tancaran el dia 6 de gener.

Les llums de Nadal arribaran a un total de 22 sectors de la ciutat: Barri Vell, Mercadal, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Palau, Montilivi, Pedret, Pont Major, Pla de Campdorà, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat i Montjuïc, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Amb l’objectiu de garantir l’eficiència energètica, i d’acord amb la normativa, s’ha marcat una potència màxima dels llums segons l’amplada del carrer. A més, els elements que s’utilitzin seran no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com LED o qualsevol altre tipus que garanteixi que es compleixen els criteris actuals en matèria de sostenibilitat i estalvi energètic.

A més, el nou contracte tindrà com a novetat un vessant d’economia social, ja que en el cas que les empreses subcontractin els treballs de manteniment de l’enllumenat, caldrà que ho facin amb un centre especial d’ocupació d’iniciativa social o amb empreses d’inserció.

“La campanya de Nadal és l'època de l'any de més facturació pel comerç gironí, que és el motor econòmic principal i contribueix a bastir la identitat singular de Girona. Des de l'Ajuntament veiem el manteniment de l'esforç inversor en una il·luminació nadalenca de qualitat com una aposta per l'impuls i dinamització del teixit comercial que retorna amb escreix a la ciutat”, ha remarcat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Gemma Geis i Carreras.

La il·luminació nadalenca és un element reivindicat i demandat tant des de les associacions de veïns i veïnes de la ciutat com de les associacions de comerciants dels diferents sectors. En aquest sentit, la presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, ha destacat que “la decoració nadalenca de Girona està emergint com un dels seus principals atractius, no només per al sector comercial, sinó també per al turisme. No només és crucial mantenir aquesta decoració, sinó que també és necessari reforçar-la i veure-la com una inversió. Nadal, a més de ser la temporada de l’any més intensa per al comerç, s'ha convertit en una època fixada en l’agenda dels visitants, contribuint a l’encant i l'atractiu de la nostra ciutat”. “L’enllumenat nadalenc, juntament amb les activitats pròpies de Nadal al carrer, fan de Girona una ciutat entranyable i competitiva en aquest sentit. Cal buscar les millors fórmules d’instal·lació existents que contribueixin a mantenir l’encant nadalenc sense comprometre el medi ambient. A més, és important destacar que l’enllumenat i la decoració nadalencs també són molt apreciats pels ciutadans, que hi troben un motiu d'orgull i un element identitari”, ha afegit.

El contracte

El pressupost base de licitació del contracte de subministrament i instal·lació, manteniment i retirada de diversos elements lluminosos per al guarniment nadalenc de la ciutat de Girona és de 398.813,58 euros (IVA inclòs) i s’ha previst una durada inicial d’un any, que es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de quatre anys.