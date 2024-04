Gran èxit d’assistència a l’assemblea del Consell de la gent gran de Cassà

Divendres passat, a la Sala Centre Recreatiu, es va celebrar la primera assemblea del Consell de la Gent Gran de Cassà de la Selva amb un gran èxit d’assistència. L’alcalde, Pau Presas, la regidora de gent gran, Ester Ayala i la tècnica de la regidoria, Meritxell Raurich, van explicar a tots els assistents l’objectiu i el funcionalment d’aquest Consell, un òrgan de consulta i de participació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per tot el que fa referència a l’envelliment i les persones grans. Aquest consell tindrà com a funcions principals impulsar les campanyes de sensibilització sobre els drets de les persones grans i el respecte i bon tracte que es mereixen, a més de crear espais de treball, de debat, de reflexió i intercanvi de bones pràctiques que responguin als interessos comuns i al suport i promoció del benestar de la gent gran.

També pretén promoure i fer efectiva la participació de la Gent Gran en la vida política, econòmica, cultural i social del nostre poble. Participar i col·laborar amb els Consells de la Gent Gran de la comarca , la vegueria i de Catalunya, amb l’objectiu de fer-se escoltar i coordinar-se per aconseguir millores i conèixer bones pràctiques.

Com va explicar l’alcalde, “el col·lectiu de la gent gran de Cassà és molt important per l’actual equip de govern, tant pel seu pes demogràfic com per les seves necessitats. Per això ha considerat fonamental crear un canal de participació i consulta mitjançant la creació d'un Consell de caràcter consultiu. Amb aquest Consell, es crearà una via de diàleg permanent, entre les persones majors de 60 anys i l’Ajuntament, que permetrà conèixer més a fons la realitat de la gent gran de Cassà de la Selva."

La regidora va fer una crida a tots els presents per tal que participin en aquest consell, amb l’objectiu de treballar i visibilitzar el major nombre de temes que preocupen al col·lectiu. Per tal de formar el Plenari d’aquest consell, es necessitaran 12 persones alienes a l’Ajuntament. A més de totes les persones que voluntàriament podran participar en les comissions de treball que s’aniran formant puntualment i tantes com siguin necessàries per tractar temes concrets.

El reglament

El proper dijous, 25 d’abril, es presentarà al Ple de l’Ajuntament el Reglament de funcionament del Consell. Un cop aprovat en el Ple de l’Ajuntament i passats els 30 dies hàbils d’exposició pública, les persones interessades en formar part del Plenari podran presentar les seves candidatures. Hauran de presentar una instància genèrica, un breu currículum i un escrit indicant el perquè volen formar-ne part.

Ho podran presentar a través de l’oficina virtual de l’Ajuntament i també presencialment a l’àrea d’atenció a la ciutadania de Can Nadal (Rambla Onze de Setembre). El termini de presentació de candidatures serà de l’1 al 10 de juny, inclosos.

El reglament es podrà consultar a partir del 29 d’abril a la web de l’Ajuntament i qui ho necessiti podrà demanar una còpia tant a l’àrea de Ciutadania com al Casal.

Entre el 26 d’abril i el 10 de juny, la tècnica de Gent Gran atendrà totes les consultes i oferirà suport per a la presentació de candidatures. Per poder concertar una reunió i atendre les consultes, es pot trucar al mòbil 600 422 764.