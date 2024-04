Mor el filòsof Josep Maria Terricabras

El filòsof gironí Josep Maria Terricabras ha mort avui als 77 anys. Catedràtic emèrit de la UdG, va dirigir durant 25 anys la Càtedra Ferrater Mora, també va ser eurodiputat per ERC entre els anys 2014 i 2019.

Quan el novembre de 2016 va pronunciar la seva 'Lectio Ultima' a la UdG, va fer seves les paraules les tres passions de Bertrand Russel: “Simples, però aclaparadorament intenses: l’ànsia d’amor, la recerca del coneixement i una insuportable pietat pel sofriment de la humanitat. Jo hi afegiria, en el meu, cas, una quarta passió: la lluita pel ple reconeixement de Catalunya”.

Aquella última lliçó, que va anomenar "Tot és provisional", es va convertir en un homenatge a la seva figura. El doctor Josep Lluís Prades, va recalcar que Terricabras era "un personatge absolutament crucial per a la UdG i per a la filosofia catalana, perquè ha exercit un lideratge que l’ha convertit en una figura central del panorama intel·lectual català”. L'aleshores rector de la UdG, Sergi Bonet, rector de la UdG, va fer un elogi de la figura del professor en aquests termes: “En Terri és filòsof i activista, polític, organitzador, orador, escriptor, pensador, lluitador, treballador, professor. És això i molt més. I, sobretot, és ciutadà, perquè ha cregut i creu en un futur millor per als seus conciutadans".

Mostres de condol a les xarxes

Moltes personalitats del món de la política i universitari, com l'alcalde de Girona Lluc Salellas, Gemma Geis o Esquerra, han mostrat les seves condolències per la pèrdua de Terricabras a les xarxes socials.

Un currículum extens

Nascut a Calella de la Costa l'any 1946, després de llicenciar-se en filosofia a la Universitat de Barcelona, va ser becari de la Universitat de Münster (Alemanya), del St. John’s College (Cambridge, Anglaterra) i investigador a la Universitat de Berkeley (Califòrnia, EUA). És doctor per les universitats de Münster i de Barcelona.

Va ser professor tutor a la Universitat de Münster, durant 9 anys catedràtic de filosofia de l’Institut Sant Elm, de Sant Feliu de Guíxols, i professor encarregat de curs del Departament de Matemàtiques de la Facultat d’Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Va formar part de diferents Acadèmies internacionals: la Leibniz Sozietät der Wissenschaften zu Berlin; la New York Academy of Sciences i el Centro Filosofico Internazionale Karl-Otto Apel (Acquappesa-Coseza, Itàlia).

L’any 2000 va rebre la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, concedida pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. També va ser membre del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i del Consell Consultiu de la Fundació Universitària Balmes, de la Universitat de Vic. També va formar part de diversos Comitès Científics de revistes nacionals i internacionals.

Al llarg de la seva dilatada trajectòria va publicar 16 llibres, va participar en dotzenes d’obres col·lectives i va escriure més de 50 articles d’interès científic en català, castellà, alemany, anglès, francès, italià, polonès i basc. Va traduïr obres de L. Wittgenstein, F. Nietzsche i S. Freud; va adaptar al català el projecte "Philosophy for Children" de M. Lipman, i va dirigir l’actualització del Diccionario de Filosofía de J. Ferrater Mora.

La seva especialitat acadèmica és la filosofia contemporània, especialment la filosofia del llenguatge, l’ètica, la lògica i la teoria del coneixement.

Membre del PEN Català, fou president del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional (2008-2014), des d’on dirigí la redacció del Manifest de Girona (2011) sobre els drets lingüístics, que va ser traduït a més de 70 idiomes.

Entre d'altres fou membre del Comitè d’Ètica de l’Hospital Josep Trueta de Girona, col·legiat d'Honor del Col·legi de Metges de Girona, membre de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau, assessor del Consell de la Gent Gran de Catalunya i membre de l’Assemblea Nacional Catalana.

La setmana passada encara va participar a Girona en un debat sobre intel·ligència artificial amb Ramon Lopez de Mantaras.